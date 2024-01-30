Exmilitar de los Estados Unidos afirma que fue raptado durante 3 meses por extraterrestres: revela detalles

Video Los ovnis sí existen: todas las veces que el gobierno lo ha confirmado y cómo nos protege de ellos

Alex Collier, un supuesto exmilitar de Estados Unidos, asegura haber estado secuestrado en una nave por extraterrestres durante tres meses: en sus relatos revela lo que todos querían saber.

¿Supuesto exmilitar de Estados Unidos fue secuestrado por extraterrestres?

Durante muchos años, parte de la humanidad se ha dedicado a investigar de forma seria y hasta obsesiva la posibilidad de existencia extraterrestre; sin embargo, hasta el momento no hay nada oficial que confirme que verdaderamente no estemos solos en el universo.

Desde mucho antes del apogeo en que se encuentran las redes sociales ahora, en cada circulo social siempre había alguien con una anécdota que avalaba un supuesto encuentro cercano del tercer tipo, un avistamiento o hasta abducciones.

Ahora, entre los interesados en el tema, cobra relevancia el testimonio del supuesto exsoldado estadounidense, Alex Collier, quien asegura haber pasado 92 días exactamente en una nave espacial, rodeado de extraterrestres.

De acuerdo con el diario ‘The Sun’, el hombre habría tenido varios encuentros con seres de otro planeta, incluso, afirmó que en otra vida había muerto durante una batalla contra ellos.

En su versión, contada frente a decena durante una conferencia en Japón por allá de 2007, aseguró que fue en 1989 cuando “tuvo la oportunidad” de viajar en una nave nodriza, pertenencia de andromedanos, una supuesta raza de extraterrestres que, dice, serían ancestros de los humanos.

Según explica el hombre, estuvo tres meses en esa nave; sin embargo, lo hizo a través de un viaje en el tiempo por lo que los 92 día en el tiempo de la Tierra equivaldrían solo a 18 minutos.

Hombre supuestamente secuestrado por extraterrestres revela secretos

Alex Collier describió la nave en la que permaneció fuera del planeta Tierra como kilométrica, con 24 niveles de los que sobresalía un enorme parque con la capacidad de crear sus propios amaneceres y atardeceres, esto gracias a su avanzada tecnología.

“En esos tres meses, tuve la oportunidad de aprender sobre su sociedad y observar su sociedad, y también fui un poco como el pez en la pecera porque muchos de ellos pudieron observarme y escuchar mis pensamientos. Ellos, en ese momento, estaban enseñando a sus hijos el oficio sobre nuestro mundo”, contó el hombre.

A su relato, el supuesto exmilitar agregó que durante su permanencia en la nave se sintió más ligero, alto y lleno de energía; además, destaca que tuvo que usar un cinturón especial.

“Me dieron un cinturón que tenía que usar y que mantenía unidos mis átomos, moléculas y células y formaba un capullo a mi alrededor. Me ayudó a existir en su dimensión. Podía tocarlos y ellos podían tocarme a mí”, recordó.



Alex Collier dijo que los días eran muy largos y que hacía varias siestas, afirmó además que él quería permanecer junto a los supuestos seres extraños para siempre; sin embargo, fue obligado a regresar a la Tierra.

Así como la de Collier, existen infinidad de historias que parecen sacadas de una película de ciencia ficción, y aunque hay quienes lo acusan de charlatán, hay otras que ponen en duda su testimonio, pues destacan no hay pruebas que confirmen la veracidad de la supuesta experiencia extraterrestre, aunque tampoco tiene cómo desmentirlo.