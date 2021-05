Demi Lovato anuncia que se identifica como de género no binario

Demi Lovato dijo que se identifica como no binaria, o sea, como una persona con una identidad de género fluida, que no puede ser encasillada bajo los géneros tradicioneles, masculino o femenino.

“Durante el último año y medio he estado sanando y reflexionando un poco, y mediante este trabajo he tenido la revelación de que yo me identifico como no binaria”, dijo la cantante en su podcast “4D With Demi Lovato”.