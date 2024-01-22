Captan ovni con forma de medusa y desata terror en Internet: Pentágono responde si video es real

Video Momentos de 2023 que nos hicieron creer que vivimos en una simulación: reptilianos, inteligencia artificial, OVNIs y más

Hace poco te presentamos el caso del supuesto alien de tres metros que apareció en un centro comercial en Miami, pero ahora un hombre se hizo popular en redes por compartir un video mostrando un ovni único en su tipo, te explicamos.

En video, captan 'ovni medusa' y se viraliza en redes sociales

Jeremy Corbell, un periodista de investigación, decidió publicar en días pasados en sus redes sociales un supuesto clip donde se mostraba un platillo volador que fue grabado por el ejército estadounidense sobre una base de operaciones conjuntas de Estados Unidos en Irak alrededor de 2018.

Lo que llamó más la atención fue la forma de la supuesta nave, pues si bien la mayoría suelen parecer platillos, este daba la impresión de ser un organismo vivo, tanto así que lo bautizaron como 'ovni medusa', porque aparentaba tener una especie de tentáculos.

Corbell dejó en claro en Internet que su meta es descubrir la verdad sobre los ovnis y cómo el gobierno ha trabajado para ocultar la evidencia de su existencia.

“Se trata de transparencia sobre ovnis o UAP. De eso se trata, y si se necesitan denunciantes, si se necesitan filtraciones... Entonces genial, pero queremos saber qué ha sabido nuestro gobierno y qué ha ocultado al público estadounidense. Este es el comienzo", fue lo que dijo de acuerdo al portal 'NewsNation'.

El material muestra imágenes supuestamente tomadas con un radar infrarrojo termográfico/prospectivo y revela que el objeto que parece una medusa se mueve flotando, cambia en ocasiones a un color transparente, como si pudiera hacerse invisible a voluntad para esconderse del ojo humano y tiene un descenso controlado.

Lo más escalofriante es que el ovni se llega a esconder en un cuerpo de agua y desaparece a gran velocidad, lo cual no tendría una explicación lógica inmediata,cosa que generó una ola de miedo.

"¿Qué es eso?", "Quiero pensar que es una mancha en el monitor, pero se mueve raro", "Ya le tenía miedo a los ovnis, pero con esto más", "¿Cómo que hay ovnis que no parecen platillos? OMG", "Quiero decir, en este punto parece que nos supervisan...", "Jamás había visto algo así", "Ojalá no se pongan peor los ovnis este año", "Es muy concebible que estén millones de años más avanzados y este tipo de tecnología sería un juego de niños" y "¿A alguien más le dio miedo?", fue lo que expresaron.

Un portavoz del Pentágono dio su opinión respecto al video del 'ovni medusa'

El Pentágono incluso emitió su opinión sobre el video y su portavoz, Sue Gough, afirmó:

"No hacemos comentarios sobre la autenticidad del presunto material que puede haber sido filtrado. El Departamento de Defensa se toma muy en serio el interés público por los fenómenos anómalos no identificados y está comprometido con la apertura y la responsabilidad ante el pueblo estadounidense."



Su respuesta terminó dejando más dudas, pues si bien no han dicho que el material es completamente falso, tampoco han descartado la posibilidad de que en efecto, se trate de un ovni volador de otro tipo más espeluznante.



¿Tú qué piensas acerca del video? Dinos en los comentarios.

