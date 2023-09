¿Mr. Bean es un extraterrestre? Resurge su loco origen y el efecto mandela que provoca este personaje

"No puede ser posible, según yo, he visto cientos de capítulos de 'Mr. Bean' y, según yo, no he visto ninguno repetido. Esto debe ser un efecto Mandela, o sea, había una serie de 'Mr. Bean' con más de 100 episodios, pero pues nos borraron de la mente eso y nos dijeron que sólo existen 14, porque hay cosas del efecto mandela impresionantes", confesó.