Azafata filma sin querer un impresionante ovni rosa y causa furor: “Definitivamente se trata de extraterrestres”

Durante años se ha hablado de ovnis, visitas extraterrestres y seres no humanos con recelo, misterios y hasta con un poco de ansiedad por los que significaría para la humanidad no estar solos en el universo.

Por ello, cada historia o experiencia alienígena compartida por testigos se vuelve el foco de atención en redes sociales. Tal es el caso de la azafata Denisa Tanase, trabajadora de la aerolínea Wizz Air, quien afirma haber captado por casualidad un objeto volador no identificado.

El testimonio de Denisa Tanase causó tal revuelo que llamó la atención de medios como ‘Daily Mail’, a quienes narró cómo fue el extraño avistamiento.

De acuerdo con la mujer británica, se encontraba en un vuelo de Inglaterra a Polonia cuando, cautivada por la vista de noche, decidió hacer una grabación sin imaginar lo que lograría filmar.

“No podía ver nada con mis propios ojos, pero cuando vi el video 20 minutos más tarde, noté algo y hablé con el piloto para preguntarle si sabían sobre esto”, contó al medio.



La mujer aseguró que, aunque ha sobrevolado casi todo Europa gracias a su trabajo, nunca había visto algo similar, incluso, sus compañeros se mostraron sorprendidos y hasta confundidos pues no vieron nada durante el vuelo y tampoco se presentaron turbulencias.

Denisa Tanase compartió que trataron de encontrar toda explicación para lo antes visto, incluso, atribuyeron la luz rosa al reflejo de sus uniformes.

“Era una forma extraña, como un círculo de color rosa brillante. Al principio pensamos que tal vez era un reflejo de nuestro uniforme rosa, pero en el video se puede ver el movimiento y que está volando”, detalló.

¿Azafata logra captar en video a extraterrestres?

La mujer, de 36 años, confesó que, aunque siempre había sido espectadora de lo que se decía del tema extraterrestre en redes sociales, se mostraba escéptica; sin embargo, esta experiencia la hizo cambiar de opinión.