Captan supuesto ovni en el cielo de Ciudad de México: video causa furor en redes sociales

Un supuesto ovni fue captado en la Ciudad de México y cientos internautas no pueden creer lo que ven en las imágenes virales.

¿Ciudad de México es un lugar de avistamientos de ovnis? Luego de que unas ‘extrañas nubes’ en su cielo desataran todo tipo de teorías conspirativas, se viralizó un video que mostraría un objeto volador no identificado.

Captan supuesto ovni en Ciudad de México: el video se hace viral en redes sociales

Luis Lauro es un cantante, pero las más recientes publicaciones que lo hicieron popular en redes sociales no tienen que ver con su música, sino con sucesos extraordinarios. El 12 de febrero pasado usó su cuenta de X (antes Twitter) para contar un posible avistamiento ovni.

Según relató, durante una reunión con amigos un día antes, le llamó la atención un objeto en el cielo: “Pensé que era (un) dron, hasta que hice zoom y vi que no…”, contó.

Uno de los ahí presentes relató que se trató de “una esfera metálica como de unos 3 metros” que volaba sobre su propio eje “a unos 100 metros de donde estábamos”. Su trayectoria era “en línea recta, no emitía sonido alguno, no tenía ningún tipo de ventanas, solo unas luces naranjas que giraban”.

En las imágenes se puede constatar dicha descripción: en apenas unos segundos se ve una bola cruzar el cielo desde un punto a otro de la toma.

En otro clip, se escucha al joven comentar que su teoría es que “lo que vieron salió” de una nube ovalada que llevaba “horas” en el mismo punto en el cielo, pese a que había “mucho aire”.

Internautas reaccionan a video de ovni en Ciudad de México

El video del supuesto ovni en Ciudad de México ganó gran popularidad en X, con más de 1 millón de impresiones, 3 mil ‘likes’ y cientos de comentarios y respuestas.

La mayoría de estas últimas se dividió entre quienes creen en sucesos paranormales y quienes tienen una percepción más escéptica.

Los primeros coincidieron en que lo relatado por Luis Lauro se parecía a la trama de la película ‘Nope’.

Sorprendentemente, muchos usuarios de la red social recordaron haber visto objetos similares en el cielo de México:

“Como tres o cuatro veces he visto esas bolas en el cielo, no tengo idea de qué sean”, “Yo ayer vi por Ciudad Nezahualcóyotl dos esferas similares, iban a baja velocidad”, “Hace como 10 años yo vi con mi papá una bola parecida, realmente fue muy extraño”, “Hace más de 20 años mis amigas y yo vimos esas esferas en el cielo”, “Se parece al mismo ovni que vio un familiar”.


Del lado contrario, los más incrédulos ofrecieron sus posibles explicaciones del fenómeno, como:

“La nube es tipo lenticular, la más corriente y común. Y el objeto seguro es un globo”, “Es un video muy nítido para ser nave alienígena, para ser real tienen que ser borrosos y mal enfocados”, “Vieron un globo que se le voló a algún enamorado y una simple nube lenticular” o “Por eso era importante que no se saltaran las clases de geografía, señores conspiradores”.


Hay que recordar que apenas unas semanas atrás, las nubes lenticulares ya habían dado de qué hablar entre los habitantes del Valle de México. A mediados de enero de 2024, múltiples ciudadanos las vieron y comentaron en redes sociales lo ‘raras’ que les parecieron.

¿Qué crees que era la bola que fue captada en video? Escribe tu teoría en los comentarios.

