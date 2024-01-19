¿Significa que eres "la amante"? La verdad detrás de la regla de no llevar vestido rojo a una boda

Video ¿Deberían prohibir niños en las bodas? Estos videos de pequeños causando accidentes abrieron el debate

Las bodas son eventos felices para los novios y las personas invitadas, pero seguramente no sabías que existe un mito alrededor del color rojo en los vestidos que podría poner en una situación incómoda a todos, te explicamos.

¿Cuál es el significado de un vestido rojo dentro de las bodas? tiktokers explican porque es "malo"

En TikTok comenzaron a circular videos de mujeres que asistían a bodas con un vestido color rojo y en las sección de comentarios, las comenzaron a criticarlas porque a su parecer era algo malo.

"¿De rojo? eso solo significa una cosa", "La novia seguro termina enojada con su esposo de ver que una invitada fue de rojo", "Qué atrevimiento llevar un vestido rojo a una boda", "Todos poniéndole atención a una invitada de la boda porque trae vestido rojo", "Todos sabemos qué significa ver el color rojo en una boda", o "Un vestido rojo en una boda solo significan problemas para la novia", fueron algunas de la opiniones.



Rápidamente las personas comenzaron a preguntar cuál era el contexto del vestido rojo, pues no entendían el problema de que este color en particular causara tanto revuelo, especialmente en redes sociales.

"Qué alguien me explique lo del vestido rojo, no entiendo", "¿Qué tiene de malo el vestido rojo? me perdí", "No entiendo nada", "Contexto plis 'de qué hablan?", "Mejor digan que se supone que significa", "Ayuda expliquen", "Yo me lleve uno rojo a una boda y estoy nerviosa porque no sé qué tiene de malo", "Pero expliquen" y"Necesito saber quería usar uno de ese color", es lo que expresaron.



Algunas creadoras de contenido se dedicaron a despejar la duda, como por ejemplo @andra_etiqueta, quien reveló que hace muchos años el color rojo era un símbolo de indifelidad.

Expertas revelan que este rumor del vestido rojo en las bodas está desapareciendo

"Soy la amante, tuviste o tienes algo con el novio. Sí, esa es la creencia que se tenía anteriormente cuando una mujer iba vestida de color rojo a una boda".



No obstante, reveló que esto en la actualidad ya no es así y que cada vez menos personas asocian este color con algo malo. De hecho, si el protocolo lo marca este tono puede ser usado sin problemas en la boda y en caso de que no, es mejor respetar la decisión de la pareja.

Otra razón por la que el color rojo puede ser criticado en estos eventos es que de acuerdo a algunos expertos en bodas es capaz de opacar a la novia, ya que el tono es muy llamativo y fuerte, lo cual hace que el protagonismo gire hacia otro lado, es decir la invitada que lo porta.

De hecho, se hizo hincapié en que llevar un vestido blanco, puede ser peor aún para la novia, debido a que es considerado una falta de respeto, debido a que el color le pertenece a la joven que llegará al altar.

Por último, diversas usuarias revelaron que de hecho ellas han asistido con un vestido rojo a las bodas y en muy pocos casos recibieron comentarios negativos por el outfit que escogieron, los cuales fueron hechos principalmente por adultos mayores.

