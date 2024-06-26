Niño atrapa el ramo de la novia y 'escapa con él': invitadas lo persiguen para quitárselo (video)

Las bodas son celebraciones donde las lágrimas y los aplausos siempre están presentes, pero también hay momentos divertidos que pueden hacer reír a carcajadas a los invitados y, por supuesto, a los novios, como en el siguiente caso.

Escena viral: Niño se lleva el ramo de novia en boda y desafía a las invitadas en TikTok

La usuaria de TikTok identificada como Stacey May (@staceymay50) asistió el pasado 12 de junio a un matrimonio donde presenció un divertido incidente que nadie esperaba ver. Resulta que mientras estaba en un balcón, decidió usar su cámara para capturar e l tradicional lanzamiento del ramo. Cuando la novia lanzó su arreglo floral al aire para que alguna de las invitadas lo atrapara, terminó directamente en las manos de un niño.

Al ver que algunas mujeres intentaban arrebatárselo, el niño comenzó a correr con todas sus fuerzas para evitarlo, rodeando una pequeña fuente que estaba cerca. Segundos después, una mujer intentó alcanzarlo y, aunque estuvo a centímetros de lograrlo, cayó al pasto.

Después de dejar atrás a todas las perseguidoras, el niño entregó el ramo a un hombre vestido con traje, mientras las demás chicas se reían. Aunque parecía que el drama había terminado, las dos invitadas que habían perseguido al niño estaban tan decididas a obtener el ramo que intentaron arrebatárselo, lanzándose contra él , pero no lo lograron.

El video se volvió viral en TikTok en cuestión de horas y actualmente cuenta con más de 9 millones de reproducciones y 800 mil "me gusta". En los comentarios, las personas revelaron que nunca esperaron que el niño se saliera con la suya y cuánto los hizo reír lo ocurrido.

"No sé que está mejor, como lo correteaban o al niño corriendo con su ramo jaja", "Más parecía fútbol americano", "Se lo ganó de forma justa", "Literal el niño se va a casar primero que todas las invitadas, lol", "¡Corre Forrest, corre!", "Me duele el estómago de tanto reír, esto es demasiado épico", "Es el destino, él estaba al último, era el más pequeño y ni siquiera estaba poniendo empeño" o "Ese niño es un héroe sin capa", fueron algunos de ellos.



Otras personas aseguraron que las invitadas que persiguieron al niño se mostraron "desesperadas por casarse" y su comportamiento fue de mal gusto debido a que querían el ramo a toda costa.

"¿Así o más desesperadas?", "¿Qué onda con la de amarillo?", "Las ganas que traen de casarse hasta dan miedo", "Tan mal gusto tienen que hasta aventaron al chavo por el ramo", "Qué desesperación que tenían por el ramo las señoras", "Mis amigas las menos desesperadas, jaja ¿no les da pena?", y "Cuando ya no sabes que hacer pero quieres casarte", fueron algunos destacados.



Lo más curioso es que, de hecho, la fotógrafa de la boda se coló en el momento del lanzamiento del ramo y logró capturar el preciso instante en que una de las chicas se cayó mientras el niño corría con una sonrisa en el rostro.