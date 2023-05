¿Tiktoker descubre infidelidad oculta en película infantil? La escena te dejará boquiabierto

La productora Ilumination y Universal Studios crearon en el 2016 la película 'La vida secreta de tus mascotas', la cual encantó al público al dar una mirada imaginaria, cómica y cercana a cómo serían nuestros perrhijos o gathijos cuando nosotros saliéramos de casa si tuvieran voz y una adecuada animación.

Tanto gustó que se realizó una segunda parte en el 2019 y ya algunos años después, un hombre se dio cuenta de un detalle sorprendente que seguramente fue dejado por ahí por algún animador para que no fuera detectado con facilidad.

'La vida secreta de tus mascotas' esconde una trágica infidelidad: Tiktoker se dio cuenta

Algunas cuentas de TikTok como la de @aimbannedd se dedican a encontrar estas curiosidades y revelarlas al mundo, haciéndose también ellos muy populares. Tal es el caso de una escena escondida, la cual lo dejó boquiabierto.

En una toma de la película 'La vida secreta de tus mascotas', podemos ver una pareja besándose en la calle. Se trata de una mujer rubia de cabello corto, con una blusa de rayas horizontales blancas con negro y unos pantalones oscuros, con un hombre delgado y pelirrojo.

Más adelante en la cinta, pude verse a la misma mujer entrando al departamento del personaje de 'Gidget' con otro hombre. Un detalle del que casi nadie se había dado cuenta.

El video, que ha sido visto en más de 4.1 millones de ocasiones desató miles de comentarios y reacciones.

"Entonces la vida secreta no era de las mascotas", "Dios mío, cómo es posible que esté pasando eso", "Atrapadaaaaaa", "Oh, por Dios", "la vida secreta de las personas", "Pasa en las películas, pasa en la vida real, pasa en TNT", "si esto no lo veía ni cuenta me daba", "ya ni en las películas se puede ser feliz", "ya no se puede confiar en nadie, ni en las animaciones", escribieron algunos sorprendidos.



Otra de las curiosidades es que uno de los espectadores también detectó otro detalle que incluso el que hizo el video pasó por alto: "¿Soy el único que vio el minion en el taxi?".

Así que ya lo sabes, encontrar este tipo de "huevos de Pascua" se puede convertir en una pasión para algunos y sin duda nos divierten a todos.

Seguramente cuando vuelvas a ver una película de este tipo pondrás más atención.