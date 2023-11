Pareja se casa y su acta de matrimonio se quema por accidente: ¿significa un mal augurio?

TikTok demuestra a diario que cualquier cosa puede pasar en las bodas y los siguientes novios, se llevaron el susto de sus vidas al momento de firmar su acta de matrimonio.

Acta de matrimonio se quema en plena boda y video provoca reacciones negativas en TikTok

Todo comenzó cuando el pasado 12 de noviembre la usuaria María Alejandra Frías (@mafriase), publicó un breve clip de su boda, específicamente cuando estaba firmando junto a su pareja los documentos de su unión.

Al inicio todo parecía avanzar de manera normal; sin embargo, cuando la jueza comenzó a levantar las hojas para ayudar a que los novios firmaran las copias, fue cuando la ceremonia romántica comenzó a tornarse preocupante.

Resulta que las hojas comenzaron a quemarse de las orillas debido a una vela que se encontraba cerca y al darse cuenta la jueza las sacudió para que el fuego se apagara.

Lo más extraño de todo es que ella continuó ayudando a los novios a firmar las hojas como si nada hubiera pasado y ambos se mantuvieron confundidos sin saber exactamente qué hacer, al igual que los invitados.



Esta situación tan inesperada se comenzó a hacer viral con casi 2 millones de vistas por dos razones. La primera por la expresión de los novios y porque el clip fue acompañado con el audio de 'Mi primera chamba' lo cual comenzó a esparcir risas inmediatas en TikTok.

"No puedo creer que esto les haya pasado jaja, no me quiero reír, pero es imposible no hacerlo", "Pues es que a quién se le ocurre poner velas allí", "Siento que los dos se cuestionaron la existencia entera cuando vieron esto", "Si no está el video no me la creo", "¿Cómo es posible este suceso? lol", "Me hicieron reír gracias", "La primera y última chamba de la señora segurito" o "Gran final inesperado", es la manera en que reaccionaron.

Internautas pidieron a los novios que no se casaran y tomaran la situación como una "señal"

No obstante, los comentarios que más predominaron fueron aquellos donde los internautas advirtieron que su matrimonio podría no funcionar debido a que consideran la quema de los papeles como un mal presagio, pues podría ser una "señal de universo" para no hacerlo y alentaron a la chica a alejarse de su pareja.

"Es una señal corre", "Diosito dando señales", "Sal de ahí buen hombre", "Es que ahí no es", "No soy supersticioso,pero mejor ya no me caso", "El universo da señales muy claras somos nosotros los negados", "Tremenda señal", "Es una señal y el buen hombre sigue ahí", "El destino diciéndole que no era el indicado", "Dios actúa de maneras misteriosas jaja", "Si eso no es una señal del universo, no sé que es" y "Sal de allí buena mujer, escapa de tu futura tragedia, vea que la señal fue para ti", fueron otros puntos de vista.



Por el momento, la joven recién casada no hay publicado un video explicando qué pasó después de que su acta quedara "un poco quemada" y si cree en todo lo que presagian para ella, es decir que fue una mala idea casarse.



¿Tú qué hubieras hecho si experimentas una situación similar? ¿Te casas o no? Dinos en los comentarios.

