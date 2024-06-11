Joven se mete debajo del vestido de su novia en plena boda: su travesura se vuelve viral

Video Mujer pisotea vestido de novia a su sobrina en plena boda e internet enfurece: ¿Es brujería?

Las bodas están llenas de momentos románticos y muy emotivos, pero aquellos que no son planeados le dan un toque aún más especial a estas celebraciones, como el siguiente.

Novio se esconde bajo el vestido y hace reír a los invitados con su look de fantasma

Es común pensar que los niños son quienes hacen travesuras en las bodas pero de hecho, los adultos también pueden hacer algunas bastante inocentes. Tal fue el caso de un joven que acababa de casarse y decidió meterse bajo el vestido de su esposa y colocarse la cola en la cabeza.

Así lo reveló un video de TikTok publicado el pasado 7 de junio por la usuaria @maleny.amador, quien al parecer es la chica que aparece en el clip. Ella compartió el momento en que su marido decidió usar la cola del vestido como sombrero y bailar justo detrás de ella, pareciendo un fantasma.

Todo esto ocurrió mientras la mujer estaba en la pista de baile y animaba a los invitados a levantarse de sus asientos. Al moverse de lugar, su esposo la siguió y continuó moviéndose al ritmo de la música, para segundos después quitarse la tela de la cabeza.

Aunque muchos pensarían que la novia estaba consciente de lo que pasaba en la parte trasera de su vestido, el texto que acompañó el material indicó que, de hecho, jamás notó la travesura que hizo su esposo durante la fiesta.

"Les juro que de eso ni me di cuenta hasta el día siguiente que me mandaron el video".

El acto de su esposo le pareció tan gracioso que decidió compartirlo en la plataforma de videos cortos y, sin esperarlo, se volvió viral en cuestión de horas. El TikTok, de apenas 22 segundos, tiene hasta ahora más de 16 millones de vistas y casi un millón de corazones.

¿Cómo reaccionó TikTok a la travesura del novio?

En los comentarios, las personas se mostraron divertidas respecto a la broma del esposo e incluso hicieron bromas dirigiéndose a él como un niño inquieto.

"La mamá de ese niño no hizo nada", "Prohiban al esposo de la boda", "A esa edad los niños son tremendos", "Amo que belleza de pareja siempre ocurrente", "¿Ya ven? por eso los niños no deben ir a las bodas, hacen cada cosa", "Y como siempre el que graba NO AYUDA", "Literal tu esposo dejó salir su niño interior", "Si ya saben como es, para que lo invitan" o "¿Y nadie regañó a ese niño?", fueron algunos de ellos.



Aunque algunos usuarios se dedicaron a atacar al hombre y mencionar que lo que hizo fue de "mal gusto", rápidamente fue defendido por aquellos que encontraron divertido el momento.