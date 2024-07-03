Historias virales

Así fue la glamurosa boda masiva que organizó el hombre más rico de Asia: no escatimó en lujos

Para celebrar las próximas nupcias de su hijo menor, Mukesh Ambani organizó una boda masiva para 52 parejas de bajos recursos. El millonario no sólo pagó la gran fiesta, también les dio un generoso bono.

Alexandra Gómez's profile picture
Por:Alexandra Gómez
Mukesh Ambani, el hombre más rico de Asia, volvió a sorprender al mundo no solo por su riqueza, también por su filantropía. Como preámbulo a las celebraciones de la boda de su hijo menor Anant Ambani, quien se casará con Radhika Merchanteste este 12 de julio, el magnate organizó una boda masiva para 52 parejas en situación vulnerable.

De acuerdo con un comunicado publicado en las redes sociales de Reliance, empresa que preside Mukesh, esta generosa acción es una muestra más del compromiso de la familia Ambani con su comunidad.

@fan_de_los_famosos20

♬ Love Me Like You Do (Violin Cover) - Robert Mendoza

La celebración, que tuvo lugar el pasado 2 de julio, se realizó en las instalaciones de Reliance Industries en Palghar, a unos 100 km de Mumbai, India. Al evento asistieron alredor de 800 personas, incluidas las familias de los novios y miembros de la comunidad.

Mukesh Ambani organizó una boda colectiva para 52 parejas en situación desfavorecida. <br>
Además de las respectivas bendiciones para comenzar bien su nueva vida, cada pareja recibió de manos del millonario joyas de oro y plata, un apoyo económico de aproximadamente mil 200 dólares (unos 22 mil pesos mexicanos), víveres y provisiones esenciales para un año.

Además, les regaló una variedad de electrodomésticos y muebles, como estufas de gas, batidoras, ventiladores, colchones y almohadas, para asegurar que los recién casados inicien esta nueva etapa sin carencias.

@healthylifestyle617

#nitaambani #mukeshambani #foryou #fypシ゚viral #foryourpage

♬ original sound - Ariya_nova✨🐝

Para la ceremonia, las novias lucieron elegantes saris rojos (vestimenta tradicional de la India), mientras que los esposos usaron trajes color marfil. Luego del evento religioso, los asistentes disfrutaron de una elegante cena.

La noche se tornó más especial gracias a la presentación de la tradicional Danza Tarpa por la Tribu Warli, lo que le dio un toque cultural a la velada.

@healthylifestyle617

#nitaambani #mukeshambani #foryou #fypシ゚viral #foryourpage #fypシ

♬ original sound - 𝑅𝓊𝒹𝓇𝑜 𝒶𝒽𝓂𝑒𝒹 𝒜𝓁𝓋𝒾

La familia Ambani es conocida por sus extravagantes celebraciones; en febrero de este año, las festividades previas a las nupcias de Anant Ambani comenzaron con una fiesta de tres días para mil 500 invitados, un crucero por el Mediterráneo para mil 200 asistentes y un par conciertos con reconocidas estrellas de la música como Rihanna y los Backstreet Boys.

@healthylifestyle617

#nitaambani #mukeshambani #foryou #fypシ゚viral #foryourpage

♬ Aj Din Khushian Da Sajna - Sukshinder Shinder

Los lujos de la familia Ambani y el hombre más rico de Asia

Ambani, con un patrimonio neto de aproximadamente 90 mil millones de dólares, está en el top 5 de las personas más ricas del mundo, según Forbes.

Su residencia en Mumbai, una torre de 27 pisos llamada Antilia, es testimonio de su riqueza. Esta ‘casa’ cuenta con helipuerto, 9 elevadores, seis pisos de estacionamiento para sus 170 autos de lujo, un templo hindú, un spa y una habitación que emite nieve artificial, todo esto administrado por un personal doméstico de 600 personas que vive en la propiedad.

La familia Ambani vive en Mumbai en una torre de 27 pisos, en la que también residen las 600 personas que están a su servicio.
Además de esto, es dueño del hotel Mandarín Oriental en Nueva York, una finca en Inglaterra con campo de golf, propiedad que fue utilizada en una película de James Bond, y dos mansiones en Dubái valoradas en 143 y 80 millones de dólares respectivamente.

