¿Qué es eso? Mujer presume que tuvo una ‘antiboda’ y desata polémica en TikTok

Video Estas tías arruinaron el vals de los novios por una tradición: ¿vale la pena?

Una mujer celebró su matrimonio por todo lo alto y se hizo viral con algunos videos de la fiesta. Sin embargo, considera que no tuvo una boda, sino una 'antiboda' o 'anti-wedding' y su experiencia sirvió para generar todo un debate sobre su celebración.

Joven presume que tuvo una ‘antiboda’: explica qué es

PUBLICIDAD

Las redes sociales nos han acercado todo tipo de historias sobre bodas: románticas, conmovedoras, graciosas y hasta extravagantes se han visto en Internet. Pero, ¿qué tal una ‘antiboda’?

Una joven llamada Nicole Dileo, originaria de Perú, se hizo viral por asegurar en un video publicado en TikTok el 10 de enero que su enlace matrimonial se sitúa en esta categoría.

La también influencer documentó su matrimonio en múltiples videos a lo largo de los últimos meses del 2023. Algunas de sus publicaciones, incluso, se hicieron virales, pues mostraban los detalles más peculiares de la fiesta, como que cortó el cabello a la mitad del festejo o que, junto a su novio, abrió pista con un ‘remix’ de canciones modernas.



Tras la popularidad que ganó su fiesta, decidió explicar que no considera la celebración como una boda tradicional, sino una “antiboda”:

“No es un concepto que lo creamos nosotros. Se entiende 'anti-wedding’ o ‘antiboda’ porque deja de lado todos los protocolos más tradicionales de los matrimonios y apuestan por incorporar algunos elementos alternativos que vayan con los gustos de los novios o la forma de pensar de las personas que se están casando”, expuso.



Según contó, en su caso, reemplazaron una cena o buffet tradicional por canapés y, en vez de mesas, hubo sillones o sillas tipo bar para que los invitados se sentaran donde quisieran y, en vez de un vals clásico, bailaron temas de pop como su primer baile. Además, toda la decoración del lugar fue personalizada al gusto de los novios, sin contratar paquetes que ofrecen ciertos salones.

El toque novedoso de la ‘anti-wedding’ de Nicole y Trevor, su ahora esposo, también estuvo en los colores: su invitación, personalizada, fue negro y ella se enfundó en un vestido así para la boda civil. También le pidieron a sus invitados vestirse de acuerdo a una paleta de colores específica.



Por si fuera poco, la novia no lanzó el ramo durante la fiesta y tampoco recibieron la bendición de sus padres.

TikTok debate sobre las ‘antibodas’

El video de Nicole Dileo explicando qué es una ‘anti-wedding’ rápidamente se volvió viral en TikTok, con casi un millón de vistas en menos de 24 horas. El concepto, además, generó gran interés y un intenso debate en redes sociales.

PUBLICIDAD

Tan solo en la sección de comentarios de la publicación, cientos de personas externaron su opinión al respecto. Por un lado, hubo quienes consideraron que la celebración no tuvo nada de ‘boda’ y, por el otro, muchos internautas comentaron que no era ‘anti’, pues no la consideraban novedosa.

“¿Qué necesidad de ponerle nombre a las celebraciones? ¿Hay amor, unión, invitados que aman verlos juntos? Entonces es una boda”, “Lo realmente ‘antiboda’ sería no casarse”, “¿Cómo que ‘antiboda’ no significa divorcio?” “Eso no fue una ‘antiboda’, fue un cóctel”, expresaron los primeros.



Por su parte, quienes no encontraron lo innovador del enlace, lo hicieron saber con mensajes como:

“¿Por qué llamarla ‘anti-wedding’? Solo es una boda más apegada a los gustos de los novios”, “Por lo que cuentas, no encuentro ninguna novedad, todo lo he visto en otras bodas”, “¿Pero dónde está lo ‘anti’? Ya todo el mundo se casa como quiere”, “O sea, una fiesta cualquiera de ‘fifís’ (personas presumidas)”.



En medio del debate, varios internautas aprovecharon para expresar su apoyo a los novios:





“Amo, fue la fiesta que ustedes quisieron y no una con lo que imponen los estereotipos sociales”, “Qué lindo que pudieron realizarlo con lo que ustedes querían y se sentían cómodos”, “Esta es una verdadera boda con todo el significado” o “Si mi boda no es ‘antiboda’, no quiero nada”, fueron algunos de los mensajes que les dejaron.