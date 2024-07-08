Influencer graba boda a la que fue invitada a pesar de que la novia pidió no hacerlo: desata debate en TikTok

Video Influencer interrumpe una boda para “hacerse el gracioso” y desata la furia de TikTok

En la actual era digital, las redes sociales han transformado la forma en que las personas comparten sus vidas. Esta práctica ha hecho que la línea entre lo público y lo privado sea casi imperceptible.

Un reciente caso ilustra esta problemática es el de la influencer trans Lilah Gibney quien decidió grabar y compartir la boda de una de sus mejores amigas, Kouvr Annon, pesar de que la novia había solicitado explícitamente a los invitados no usar el teléfono móvil durante la ceremonia.

El sábado 22 de junio, las estrellas de Hype House, Kouvr Annon y Alex Warren, quienes se comprometieron en matrimonio en 2022, se casaron en California en una hermosa ceremonia al aire libre.



La ceremonia, inspirada en Taylor Swift, no solo fue glamurosa, también atrajo a muchos famosos TikTokers, como Charli D'Amelio, Markell Washington, David Kushner y Madison Beer, quienes acudieron a celebrar el amor de la pareja.

A pesar del ambiente festivo, la celebración se vio empañada cuando Lilah Gibney decidió documentar el evento y compartirlo en su canal de YouTube bajo el título "Atrapé el ramo en la BODA de Alex & Kouvr".

En el video, Lilah muestra desde su viaje al evento hasta escenas detrás de cámaras de la ceremonia y la recepción. Este acto generó más de 40 mil visitas en poco tiempo y un intenso debate en las redes sociales sobre la privacidad y el respeto a los deseos de los novios.

La crítica principal hacia Lilah se centró en la invasión a la intimidad de la pareja y en cómo aprovechó el evento para crear contenido personal, antes de que los propios novios pudieran compartir sus momentos especiales con sus seguidores.

Kouvr y Alex, quienes también generan ingresos a través de plataformas como YouTube y Snapchat, tenían la expectativa de ser los primeros en divulgar los detalles de la fiesta de su matrimonio.

@mattiesbasement is this a crazy take? and im not talking about GRWMs those are cute!! ♬ original sound - Mattie



El influencer Mattie, conocido por su canal @mattiesbasement, platicó sobre la controversia e hizo evidente su desconcierto ante la decisión de Lilah de grabar en la boda. Mattie subrayó la falta de respeto hacia la privacidad de la pareja y la importancia de vivir el momento en eventos personales, en lugar de convertirlos en espectáculos públicos.

Tanto Kouvr como Alex comentaron el video de Mattie, y coincidieron con su opinión. Alex escribió "Esta es una opinión muy válida", mientras que Kouvr respondió solo con un "Punto."

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar y, como en todo tema, hubo una clara división de opiniones. Mientras algunos defendían el derecho de Lilah a compartir su experiencia, muchos otros criticaron su falta de sentido común y consideración hacia los deseos de los recién casados de mantener en privado su boda.

"Lilah usó la boda como telón de fondo para mostrar básicamente su look del día", "Literalmente vi el vlog de la boda de Alex y Kouvr al día siguiente de la boda. ¡Antes de que elos supieran!", "Dejen que ellos publiquen primero y luego ustedes", "El hecho de ver la boda de Alex y Kouvr antes de que ellos pudieran publicar literalmente fue muy irrespetuoso."



Ante la oleada de críticas, Lilah usó su perfil de TikTok para defenderse y argumentar que no existen reglas claras para las bodas de influencers y que su intención de grabar fue simplemente para compartir con sus fans la alegría que sentía en ese momento.

@gibneylilah Hate that i even have to make this but here you go ❤️‍🩹 All love always & im sorry if anyone thinks otherwise ♬ original sound - lilah

"No manejé tres horas para grabar sus votos ni faltarle el respeto a nadie. Así que si piensan eso, honestamente, desde el fondo de mi corazón, lo siento. Esa no era mi intención."



La tiktoker justificó su acción alegando que su único deseo era hacer un video recuerdo del hermoso enlace.

"Pensé que un pequeño video, literalmente la boda más hermosa de todas, creí que eso haría feliz a la gente. Esa es mi forma de mostrar amor y afecto, honestamente."



Pero eso no fue todo, Gibney agregó que, contrario al anuncio que hizo la novia en la red social china respecto al uso de cámaras en su boda, no había letreros ni señales o algo en la fiesta que dijeran algo sobre la prohibición.

"Nunca recibí información de nadie, nunca se dijo nada. Lo siento, simplemente no estaba al tanto de eso."



Lilah concluyó diciendo que era "trágico" que los seguidores "no pudieran entender" que el vlog era una forma de mostrarle su cariño a los novios.

@gibneylilah vlogged it all! vlog is up now beautiful ppl <3 and congrats again to @Kouvr @Alex Warren 💓 ♬ original sound - lilah



Ante esta disculpa, los internautas se le fueron encima con comentarios como:

"Este video es una forma clara de no asumir ninguna responsabilidad", "Esta es la definición de, 'Lo siento, pero no lo siento'", "Se trata de etiqueta hasta que los novios publican, los demás pueden hacerlo", "Sentido común se llama", "¡Oh Dios mío, encontró la forma de voltear la atención hacia ella!"



Aunque la pareja confrontó a Lilah por lo sucedido, decidió dejar este incidente en el pasado y no tocar el tema en sus redes sociales. Por su parte, Lilah eliminó el vlog de YouTube, pero no los videos en TikTok, que aún están disponibles y siguen generando vistas y atención.

Sin duda, este hecho puso sobre la mesa una discusión muy seria la etiqueta y el protocolo de publicar sobre la boda de alguien más antes de que lo hagan los propios novios.