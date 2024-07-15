Así se vivió el derroche y extravagancia en la boda de la pareja más rica de Asia (fotos y videos)

Video Los lujosos y exclusivos vestidos de la preboda más cara de Asia

Anant Ambani, el hijo del magnate petroquímico Mukesh Ambani, y Radhika Merchant, heredera del conglomerado farmacéutico Encore Health Care, protagonizaron una de las bodas más espectaculares y lujosas de la década.

Para escoger la fecha ideal, los novios consultaron con varios expertos en astrología y se aseguraron de seguir los mejores consejos de sus cartas astrales.

La residencia familiar Antilia en Bombay, conocida como la segunda propiedad privada más cara del mundo, solo detrás del Palacio de Buckingham, fue escenario de una de las celebraciones de este magno evento.

@filmihungama Divine blessings for the Newlyweds... Anant and Radhika Ambani were privileged to receive shubh ashirvad from two of the holiest saints of the Hindu world, the Shankaracharya of Dwarka Peeth Swami Sadananda Saraswati and the Shankaracharya of Jyotirmath, Swami Avimukteshwaranand at their wedding reception. #ARWeddingCelebrations #AmbaniWedding #filmihungama #foryou ♬ original sound - FILMIHUNGAMA



Este edificio de 27 pisos, que cuenta con tres helipuertos, una sala de cine, un centro de salud y un aparcamiento subterráneo de seis plantas, refleja el opulento estilo de vida de la familia Ambani.

Mukesh Ambani, cuyo patrimonio supera los 122 mil millones de dólares y conocido por su extravagancia, no escatimó en gastos para el matrimonio de su hijo menor, que duró tres días y reunió a personalidades de todo el mundo.

La boda de ensueño de Anant y Radhika Ambani

La primera fiesta, que tuvo lugar el viernes 12 de julio, se llevó a cabo en el imponente Jio World Convention Center en Bombay, una propiedad de los Ambani con capacidad para 16 mil personas.

Ese día se fue la baraat (la procesión nupcial del novio), hubo músicos y cientos de bailarines, Anant llegó a caballo. Más de 2 mil invitados estuvieron presentes, el recinto fue adornado con miles de flores que incluía esculturas florales de animales como tigres, elefantes y caballos.

Todo estuvo a cargo del diseñador y florista Preston Bailey, quien hizo más de 60 figuras y ocupó más 100 mil flores para confeccionarlas.

Se hicieron más de 60 esculturas florales para la gran boda de Amant Ambani y Radhika Merchant. Imagen Instagram @prestonrbailey

La ciudad se paralizó, la policía tuvo que cerrar las calles circundantes para permitir la llegada de los invitados de renombre a la celebración. Entre ellos había tanto estrellas de Hollywood como de Bollywood, tales como Rajinikanth, Sanjay Dutt, John Cena, Priyanka Chopra y Nick Jonas.

También asistieron reconocidos líderes políticos, como el ex primer ministro británico Tony Blair, y figuras del deporte, como los miembros del equipo nacional de críquet de la India.

Los festejos contaron con una alfombra roja, llena de fotógrafos de los principales medios de comunicación globales.



Los invitados internacionales respetaron al pie de la letra el código de vestimenta tradicional indio de 9 páginas que les hizo llegar la pareja antes del evento. Los asistentes usaron ostentosos y costosos saris y trajes tradicionales y personalizados de la cultura india (lehengas y kurtas).

Lujo, glamur y excentricidades en la boda de Anant Ambani y Radhika Merchant

La planificación y el derroche de glamur en cada detalle hicieron de esta boda un verdadero espectáculo, que también se vio reflejado en la indumentaria de los ya esposos y sus invitados.

Las celebridades Kim y Khloé Kardashian también hicieron acto de presencia, vistiendo saris en dorado y rojo, respectivamente.

En una de las celebraciones, la socialité usó espectaculares esmeraldas para adornar su cabeza y cuello, además de joyas en diamantes e hilos y cristales de Swarovski de Tarun Tahiliani. La ex de Kanye West también portó joyas de la firma Lorraine Schwartz.

La socialité usó extravagantes esmeraldas para completar su outfit. Imagen Instagram @kimkardashian



Nita Ambani, madre del novio, llevó un ghagra de seda melocotón diseñado por Abu Jani Sandeep Khosla, que tardó más de 40 días en confeccionarse. Los detalles del vestido, a cargo de los artesanos Vijay Kumar y Monika Maurya, reflejaban el nivel de lujo presente en el evento.

Nita Ambani lució en las festividades del matrimonio de su hijo Amant espectaculares esmeraldas con diamantes. Imagen Instagram @dolly.jain / Captura de pantalla TikTok @instabollywood



Para estas fiestas, entre las joyas que usó destaca un enorme y extravagante collar de esmeraldas colombianas y diamantes con un valor de 60 millones de dólares.

Su hijo Amant, no se quedó atrás y usó varios broches que resaltaron por su exquisito diseño, un león en tono dorado hecho de diamantes de 50 quilates de la firma Lorraine Schwartz y una esmeralda con una pantera en diamantes montada sobre ella.

Estos son algunos de los broches que Amant Ambani usó en su enlace matimonial. Imagen Instagram @carolwoolton



Algo que llamó mucho la atención fue la entrada triunfal que hizo la novia a su boda. Radhika llegó a bordo de una embarcación en forma de ave, cuidadosamente tallada y pintada a mano.



La novia también destacó por el impresionante vestido en tonos rosados y dorados, acompañado de joyas lujosas y un peinado decorado con flores de colores pastel.

Este es el vestido de novia de Radhika Merchant. Imagen Instagram @dolly.jain



Radhika combinó en sus atuendos nupciales firmas de alta costura occidentales con tradicionales saris hindúes. Uno de sus vestidos más destacados fue un ghagra de marfil diseñado por Abu Jani Sandeep Khosla, compuesto por una lehenga real, un top de mangas cortas y una dupatta bordada.

Para su boda de tres días, Radhika Merchant usó varios outfits. Imagen Instagram @dolly.jain



Este conjunto, trabajado a mano con técnicas tradicionales, incluía bordados con piedras, lentejuelas y un toque de resham rojo.

Para su vidaai, la novia confió en Manish Malhotra para un look de brocado Banarasi, con una blusa de satén rojo imperial y una dupatta Banarasi diseñada en red.

Este atuendo fusionó la tradición con la modernidad. Las alhajas utilizadas por la novia y las invitadas también fueron uno de los puntos que resaltaron en el evento, usaron piezas impresionantes que incluían reliquias familiares y creaciones de alta joyería.

Radhika Merchant usó tradicionales atuendos para su matrimonio. Imagen Instagram @dolly.jain



El pastel de los novios causó asombro entre los asistentes, pues para esta ocasión especial se manufacturó un castillo gigante en color marfil que medía más de 6.5 pies de altura (aproximadamente dos metros de largo).

El pastel de la boda fue un castillo de más de 6 ft de altura. Imagen Captura de pantalla TikTok @zabardast25



Otras de las extravagancias que se observaron fueron los relojes del novio y de sus amigos más cercanos. Mientras Anant Ambani lució una pieza única de la famosa marca suiza Audemars Piguet con una correa hecha en su totalidad de diamantes cortados, sus más cercanos usaron otros de la misma firma con un costo de 240 mil dólares, regalo del novio.

Amant Ambani usó costosos relojes de la marca Audemars Piguet. Imagen Captura de pantalla de TikTok @insane.luxurylife y @surreyfoodhotspots



El evento no solo fue un despliegue de cultura y tradición, sino también de lujo y exclusividad. Se calcula que las festividades de la boda de Anant Ambani y Radhika costaron más de 600 millones de dólares.