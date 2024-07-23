¿La boda de Anant Ambani y Radhika Merchant fue la más cara del mundo? Esto se gastaron en total

Video Los lujosos y exclusivos vestidos de la preboda más cara de Asia

Hasta hace apenas unos meses, los nombres de Anant Ambani y Radhika Merchant eran desconocidos fuera de India. Ahora, remiten a la boda que le dio la vuelta al mundo, pues, durante meses, la pareja llegó a los titulares de noticias, se hizo viral y parecía que no había rincón donde no se hablara de su extravagante enlace.

Tras la gran celebración, ¿cuánto costó la boda del hijo del hombre más rico de Asia?, ¿se coronó como la más cara del mundo?

¿Quién es Anant Ambani?

Antes de hablar en detalle sobre el enlace, vale la pena repasar un poco sobre sus protagonistas. Anant Ambani es el hijo menor del empresario indio Mukesh Ambani, considerado el hombre más rico de Asia y líder de Reliance Industries, un conglomerado que abarca sectores como el petróleo, las telecomunicaciones y el comercio minorista.

Se graduó de la Universidad de Brown y actualmente tiene un cargo directivo en el área energética de la empresa familiar. Adicionalmente, es director de la compañía de tecnología Jio Platforms Limited.

Anant Ambani Imagen Getty Images



También forma parte de la junta directiva del conglomerado Reliance Industries y de la organización sin fines de lucro del mismo, Reliance Foundation.

Se dice que los Ambani son una de las familias más influyentes de India, tanto por su poder económico como por su influencia social. La revista Forbes estima la fortuna de Mukesh Ambani en 115.6 mil millones de dólares.

La enfermedad de Anant Ambani

El hijo menor del hombre más rico de Asia ha enfrentado problemas de asma durante casi toda su vida, de acuerdo con reportes de medios de comunicación.

Debido a esta condición, ha recibido múltiples tratamientos con esteroides que, a su vez, le provocaron obesidad.

Anant Ambani y Radhika Merchant en su boda. Imagen Getty Images

¿Quién es Radhika Merchant?

Radhika Merchant es la hija del empresario Viren Merchant, director ejecutivo de Encore Healthcar, y de Shaila Merchant, quien también tiene cargos directivos en múltiples empresas.

Después de graduarse de la Universidad de Nueva York, se ha desempeñado en diversos roles en las empresas familiares.

Boda Anant Ambani y Radhika Merchant Imagen Instagram

Esto costó la boda de Anant Ambani y Radhika Merchant

Si bien el evento principal se llevó a cabo entre el 12 y 14 de julio, durante meses previos, la familia organizó una serie de celebraciones, entre las que se encontraron un concierto privado de Rihanna y una preboda por el Mediterráno, que contó con presentaciones en vivo de Justin Bieber, Katy Perry, Andrea Bocelli y Backstreet Boys.

La boda de Anant Ambani y Radhika Merchant se llevó a cabo en el Jio World Convention Centre en Mumbai, con la presencia de celebridades de Bollywood y Occidente.



De acuerdo con ‘The Guardian’, la factura por los 5 meses de fiesta ascendió a unos 600 millones de dólares.

Tan impresionante como el precio de la boda de Anant Ambani y Radhika Merchant es el hecho de que la cantidad representa apenas el 0.5 por ciento de la familia Ambani.

Además, la familia Ambani organizó una ceremonia de bodas masiva para más de 50 parejas desfavorecidas.

¿La boda de Anant Ambani y Radhika Merchant fue la boda más cara del mundo?

La celebración ha acaparado titulares por las excentricidades y lujos que la rodearon, por lo que muchos ya la llaman la más costosa.

De acuerdo con el libro Guiness de los Récords, la boda más costosa del mundo fue la de Vanisha Mittal y Amit Bhatia en 2004. Con una duración de 6 días en Versalles (Francia), costó 55 millones de dólares.

Ya en 2018, los Ambani habían batido ese récord con la boda de Isha, hermana de Anant, y Anand Piramal. En aquella ocasión, la fiesta contó con un concierto privado de Beyoncé y, según estimaciones, costó 100 millones de dólares.

La boda de Anant Ambani y Radhika Merchant superó con creces ambas cuentas.

Cuéntanos en los comentarios si estuviste al pendiente de la boda de Anant Ambani y Radhika Merchant.