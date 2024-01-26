¿En qué consiste el ‘Veganuary’? El reto viral que te invita a no consumir carne para salvar el planeta

Video Mujeres se quejan de que no les queda la ropa porque las tallas son irreales: ¿es culpa de la moda?

Hay personas que han decidido dejar de comer cualquier producto proveniente de un animal, incluyendo queso, huevo y leche, llamados veganos, quienes recomiendan su estilo de vida para ayudar a la salud y al medio ambiente, comenzando un nuevo movimiento llamado ‘veganuary’.

Veganuary, el nuevo reto que anima a las personas a no comer carne Imagen Getty Images

¿Qué es ‘veganuary’ y por qué se ha vuelto tan popular?

Veganuary es una organización británica que nace con el propósito de alentar a las personas a no consumir carne y centrar su menú en vegetales, semillas, sustitutos de carne hechos con soya o plantas, y otros productos que no contengan huevo, leche, miel o queso durante el mes de enero.

Este movimiento comenzó en 2014 y ha tenido un gran impacto en más de un millón de personas en 228 países, donde se anima a las personas a no incluir productos animales no solo en su alimentación, también en su modo de vida con la ropa y los cosméticos.

“Nuestra visión es simple: Queremos un mundo vegano. Un mundo sin granjas de animales y mataderos. Un mundo donde la producción de alimentos no diezme los bosques, contamine los ríos y los océanos, exacerbe el cambio climático y lleva a las poblaciones de animales salvajes a la extinción”, señala el sitio oficial.



Aunque en un inicio el desafío se hacía en enero, la dinámica ha cambiado y puedes comenzar el día que quieras.

¿Cómo te puedes unir al ‘veganuary’?

Para unirte al reto ‘veganuary’, de manera oficial, es necesario que te inscribas en el sitio web, donde se te pedirá tu nombre, correo electrónico y la fecha en la que deseas iniciar con el desafío, puede ser desde hoy, en la próxima semana o elegir el día que te sea más conveniente.

Al inscribirse, el usuario recibirá un libro de cocina digital de celebridades, recetas fáciles de preparar, una asesoría con 31 correos electrónicos y otros beneficios.

Además de inscribirte al desafío, puedes donar dinero a la causa, desde 10 dólares a la cantidad que quieres, ya sea en una sola exhibición o un cargo mensual.

Celebridades como Joaquin Phoenix (‘Joker’, ‘Her’ y ‘Gladiador’), Paul McCartney, Marco Antonio Regil y Evanna Lynch (‘Harry Potter’) apoyan esta organización.

“Soy vegetariano desde hace más de 40 años y me he mantenido así porque creo que cada comida sin carne es una victoria para los animales y el planeta. Por eso empecé el ‘Lunes sin carne’ con mis hijas Mary y Stella, y también por eso apoyo ‘Veganuary’”, dijo Paul McCartney al programa.



