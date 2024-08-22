Es chef y su mamá critica los platillos que prepara en casa: su actitud hace enojar a TikTok

Video Estadounidense hace tutorial de comida mexicana y hace enfurecer a todo el país

En TikTok abundan videos que enfurecen a los internautas, como aquellos que muestran hijos con malos comportamientos y padres sin imponer límites o personas que discriminan a otras. No obstante, actualmente una madre está siendo tendencia en la red social debido a la manera en que critica a su hija diariamente. Te explicamos.

Madre se vuelve viral por criticar severamente los platillos de su hija en TikTok

PUBLICIDAD

Todo comenzó cuando la usuaria @shaunsavorykitchen empezó a subir videos a la plataforma, preparando sabrosas comidas caseras para compartir con su familia. Primero ganó viralidad por lo bien que se veían sus creaciones, pero esto cambió cuando la joven americana decidió grabar lo que opinaban sus padres de sus platillos. Las palabras de su madre dejaron en shock a todo Internet.

Resulta que en los clips de la joven, a pesar de lo apetitosos y bien preparados que se ven sus alimentos, la mujer critica severamente los platillos de su hija, pues rara vez está contenta con ellos.

En una publicación realizada por la tiktoker, compartió sus camarones Alfredo con pan artesanal y brócoli, una receta que, según ella, pasaría la prueba de su mamá, pero no fue así. Al preguntarle si le había agradado o no, mencionó que el platillo tenía un "sabor muy fuerte que era mucho para ella".

En el texto del video, que tiene más de 25 millones de vistas, aseguró que incluso la señora ni siquiera terminó su plato y tiró el resto a la basura, lo cual provocó la ira de sus seguidores.

Internet reacciona a las críticas de la mamá

"¿Madre o Hater", "Es que no le creo que no le guste nada, todo parece de restaurante de 5 estrellas", "Me dice eso mi mamá y no vuelvo a levantar una sartén en esa casa", "Qué rabia me da ver a la mamá criticando siempre", "¿Cuál es su problema?"o "¿Como puede tratar a su propia hija así?", fueron algunos comentarios.



Algo a destacar es que, a diferencia de la madre, el papá de la chef siempre le hace saber a su hija que todo lo que prepara es delicioso y, en algunas ocasiones, se muestra molesto por los comentarios hirientes de su esposa.

Con las actitudes de esta mujer en cada video, muchos apuestan que la mamá está celosa de su hija y solo trata de hacerla renunciar a su pasión por cocinar por simple envidia.

PUBLICIDAD

La joven chef ha recibido consejos de diversos internautas, quienes le han sugerido dejar de cocinar para su mamá, mudarse de casa y dejar que ella prepare las comidas, para evitar escuchar las críticas.

Por último, de manera sorpresiva, cientos de usuarios empatizaron con la tiktoker, ya que aseguran tener familiares similares a su mamá, a quienes no pueden complacer con la comida porque siempre los critican.