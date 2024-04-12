Estadounidense se come 3 tamales en solo 10 minutos y los mexicanos reaccionan: "Así no se comen"

Video Estadounidense pierde el tupper que su esposa mexicana le mandó al trabajo: el regaño se hace viral

Ya sea que estén envueltos con hojas de maíz o de plátano, los tamales son uno de los platillos mexicanos más populares, cuya receta ha trascendido por generaciones e incluso fronteras.

Recientemente, una chica estadounidense llamó la atención en TikTok al mostrar su peculiar forma de degustar los tamales, además de presumir que puede comer 3 de ellos en tan solo 10 minutos.

Mujer estadounidense se hace viral por su peculiar forma de comer tamales Imagen TikTok @cartifan2281

Mujer estadounidense se hace viral por comer 3 tamales en 10 minutos

PUBLICIDAD

La usuaria @cartifan2281, quien prefiere mantener su nombre y ubicación en el anonimato, se enfrentó a un desafío culinario: comer tamales en poco tiempo.

Desde su vehículo, la joven saca uno de los tamales y le quita la hoja de maíz, sosteniéndolo en su mano como si fuera una pieza de fruta u otro alimento.

Tras mostrar la bolsa de tamales que compró, reveló que ya se había comido 3 en tan solo 10 minutos. También comentó que los adquirió con una señora que no habla inglés, pero cocina muy bien.



Su clip, que ya alcanzó más de 12 millones de reproducciones, obtuvo todo tipo de comentarios debido a que muchas personas confundieron el tamal con otro platillo llamado humita, el cual es similar y se consume en América del Sur. Además, les llamó la atención la manera en que consumió dicho platillo.

“Nunca había visto a alguien que amara tanto a los tamales”, “Ni un mexicano se eriza la piel tanto como tú”, “Bienvenida a la familia güerita”, “Te entiendo hermana, los tamales de rajas son lo mejor” y “Te quiero mucho gringa que ama los tamales”, fueron algunos de los comentarios.

Los tamales, hechos con hoja de maíz o plátano, son uno de los platillos mexicanos más populares. Imagen Getty Images

¿Cómo debe comerse un tamal? Estadounidense desata debate en TikTok

Tras percatarse del alcance que tuvo su video, el cual acumuló más de 30 mil comentarios, la chica publicó un segundo video sobre su gusto por los tamales. Ahí mencionó que ha sido criticada por la manera en que los come.

Ya en su casa, la joven tomó en cuenta algunas sugerencias que le dejaron en TikTok y colocó un tamal en un plato, pero acompañado con algunos ingredientes inusuales.

“Lo freí en un sartén, como muchos de ustedes me dijeron, le puse crema agria, tapatio (salsa) y limón”, explicó.



La tiktoker disfrutó su tamal de carne de cerdo (tamal 'rojo') con los nuevos ingredientes y agradeció a todos aquellos que le brindaron consejos.

Al ver el éxito que tuvo probando los tamales, varios internautas le propusieron que grabara sus reacciones mientras comía otros platillos mexicanos, a lo que la joven se rehusó, ya que no sabe dónde conseguiría la comida.

“Gracias, se los agradezco. Realmente no sé qué más voy a publicar en esta cuenta, pero fue muy divertido. Gracias”, añadió.



¿Hay algún ingrediente extra que le agregues a los tamales, tal y como lo hizo la chica que se hizo viral? No olvides compartir tu anécdota culinaria en la sección de comentarios.