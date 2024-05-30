Latina asegura que es más barato comprar la comida ya hecha que prepararla: así hizo sus cuentas

Video Familia mexicana comparte truco para meter comida al cine de ‘contrabando’ y les llueve ‘hate’

En TikTok, se pueden encontrar numerosos trucos para ahorrar dinero, pero pocas personas discuten abiertamente sus finanzas personales. Recientemente, una ama de casa compartió sus cálculos y reveló que, según sus estimaciones, resulta más barato comprar comida preparada que cocinar desde cero en casa.

Mujer asegura que comprar comida preparada es mejor opción que cocinar

En la cuenta de TikTok de @renizsam, un hombre grabó a su esposa explicándole con lujo de detalle cómo, al hacer cuentas matemáticas, descubrió que gastaba menos dinero comprando comida previamente preparada.

En el video, se observa a la mujer, aparentemente ama de casa, realizando cálculos en un cuaderno y mostrando su descubrimiento. Esto sorprendió al hombre, ya que su esposa expresó que "no quería cocinar más" y afirmó que comprar comida preparada es "más económico".

Para probar su punto, enumeró en un tono de enojo los gastos de los ingredientes básicos utilizados solo para preparar el almuerzo.

"La media libra de carne 8 mil pesos, una libra de arroz 2 mil 500, un litro de aceite mil, el plátano 2 mil. Entre tomates, cebolla y condimentos porque la carne la querías en bistec me gasté 3 mil, el agua de panela es más barata mil 200 y los cuatro limones mil 200 más. De la ensalada fueron 4 mil pesos. ¿Cuánto dio eso? 22 mil 900 pesos y nada más en en el almuerzo", fue parte de su discurso.

Además, añadió los precios de diversos servicios como la luz, el agua y el gas, necesarios para cocinar, que según su consideración son bastante caros.

El esposo reveló que en uno de sus desayunos pasados, que consistió en cuatro arepas de queso compradas en un puesto, tuvo que pagar mucho menos de la mitad del costo del almuerzo. Esto reforzó aún más el argumento de la mujer, ya que lograron ahorrar una cantidad significativa de dinero.

El clip se hizo viral, acumulando más de un millón de likes. Sin embargo, en los comentarios, muchas personas criticaron a la mujer, argumentando que gasta mucho dinero porque no compra su despensa de manera mensual y, en cambio, gasta diariamente en alimentos.

"Sale más barato organizar su menú y hacer compra. No comprar el diario en tienda", "Deja de comprar diario y verás cómo no gastas lo que dices, es menos", "Ese es el problema de comprar al diario", "Las personas normales hacen Mercado, semanal o quincenal", "Si compran diario en la tienda se van a arruinar planifiquen la semana y hagan mercado" o "Hay una cosa que se llama hacer compras quincenales, pero creo no las conoces", fueron algunos.



A pesar de que el video es una simple parodia, por otro lado también fueron criticados por minimizar los precios de los alimentos, pues aseguran que comer en restaurantes en Colombia no es tan barato como ellos afirman.