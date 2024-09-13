Historias virales

La verdad detrás de Nikocado Avocado: ¿Por qué el youtuber bajó 250 libras, si comía muchísimo?

El nombre de Nikocado Avocado se volvió viral en los últimos días debido a que el youtuber tuvo un cambio físico radical al punto de parecer otra persona, pero ¿por qué escondió al público su proceso para perder peso? él mismo lo explicó.

Hace algunos años se popularizó una tendencia llamada' mukbang', una abreviación coreana que significa "programa comiendo". Esta palabra está compuesta por “comer" (meokneun) y “emitir” (bangsong). Básicamente, quienes lo practican realizan transmisiones en vivo donde se graban ingiriendo grandes cantidades de comida con paciencia.

'El rey del Mukbang', Nikocado Avocado, sufre cambió físico: bajó 250 libras de peso

Muchos influencers se hicieron populares gracias a esta práctica, pero el más conocido a nivel mundial fue Nikocado Avocado, quien se autodenominó "el rey de los mukbangs". Con más de 4 millones de suscriptores, sus videos provocaban morbo y agradaban al público, aunque algunos consideraban que el youtuber estaba poniendo su vida en peligro por consumir comida chatarra en exceso, lo que contribuyó a un aumento desmesurado de peso que afectó su salud.

A pesar de las críticas, continuó creando contenido durante más de tres años hasta que, tras publicar un video en febrero de 2024, desapareció de las redes sociales. Se especuló incluso sobre su muerte, aunque nunca hubo pruebas de ello.

Sorpresivamente, el 6 de septiembre, Nikocado Avocado publicó un nuevo video revelando una drástica transformación: había perdido alrededor de 103 kilos y confesó que acababa de completar "el mayor experimento social de toda mi vida".

"Hoy me desperté de un sueño muy largo y también me desperté habiendo perdido 250 libras de mi cuerpo. Y justo ayer, la gente me decía que estaba gordo, enfermo, aburrido e irrelevante”, dijo en el video. “Las personas son las criaturas más trastornadas del planeta y, aun así, he logrado estar dos pasos por delante de todos. La broma es para ti", fue parte de su alegato.
El youtuber pregrabó videos y "engañó" a Internet

Por si fuera poco, confesó que durante dos años publicó videos pregrabados en sus redes para hacer creer a todos que continuaba comiendo y dañando su cuerpo, cuando en realidad estaba tratando de sanar. Esto sugiere que el proceso de Nikocado para perder peso y recuperarse pudo haber comenzado mucho antes de 2024.

Mencionó que se rapó la cabeza para no ser reconocido en público y que solo un pequeño grupo de personas sabía sobre la transformación en la que estaba trabajando.

“Mientras todos me señalaban y se reían de mí por consumir alimentos en exceso, yo tenía el control total todo el tiempo. En realidad, la gente está completamente absorta en las personalidades de Internet y mira obsesivamente su contenido. Ahí es donde se encuentra un nivel más profundo de consumo excesivo, y es el paralelo que quería establecer".


Curiosamente, después de su discurso, se sirvió un plato con una enorme cantidad de fideos, comenzó a comerlos como lo hacía anteriormente y dejó el plato limpio, algo que nadie esperaba.

Por último, el portal 'The New York Times' aseguró que Nikocado Avocado seguirá subiendo videos de mukbang, aunque se desconoce la regularidad con la que serán publicados.

¿Tú qué piensas acerca de este caso? Dinos en los comentarios.

