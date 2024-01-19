Revendedor de pasteles de Costco ya no sabe qué hacer con su "negocio": le recomiendan buscar un trabajo

Video Los trabajos de ensueño, según TikTok: se la pasan en grande mientras ganan dinero

Existen personas que siempre están buscando maneras de salir adelante ante la adversidad, incluyendo los revendedores, quienes se han hecho de muy mala fama en redes sociales, como la persona que compró muchas Roscas de Reyes e intentó venderlas en el estacionamiento de la misma tienda.

Revendedor de Costco asegura que ya no sabe qué revender de la tienda Imagen TikTok @jesusamiestilo

Vendedor de Costco se queda sin ideas para su negocio; pide consejos a sus seguidores de TikTok

PUBLICIDAD

A través de su cuenta de TikTok, Jesús ‘a mi estilo’, quien ganó popularidad este inicio de año debido a la gran cantidad de Roscas de Reyes que compró para revender en Costco, apareció nuevamente en la tienda buscando nuevos productos para su negocio.

En el video, Jesús comparte que fue al establecimiento con la idea de encontrar nuevos alimentos para revender, pero que ya estaba un poco desesperado porque no encontraba nada.

En lo que mostraba alimentos como ensaladas, pizzas y chiles en nogada, aparece una imagen de él llorando.

“Gente, ando viendo qué revender, la neta ya no sé ni qué hacer. No sé si estas comiditas las pueda vender. O no sé, estos chiles, ¿los podré revender? A ver, dígamne”, expresó.



Aunque muchos usuarios pensaron que era real el video, el tiktoker suele subir contenido de este tipo para hacer bromas con sus seguidores, además busca provocar a las personas que consideran que revender cosas del Costco no es correcto.

“Vende el pollo por pieza”, “Ojalá pongan medidas para los revendedores, a ver si así dejan de pensar que es emprendimiento”, “A 120 pesos podrías vender el chile en nogada sin problemas”, “Esas ensaladas son buena idea para los que asisten al gym y así ya tienen la comida preparada”, fueron algunos de los textos.

¿Costco implementará nuevas reglas en las membresías para combatir a los revendedores? Esto sabemos

Debido a la alta popularidad que han alcanzado los pasteles de Costco, las personas incluso se han peleado por conseguir alguno, la cadena de supermercados parece que tomará medidas drásticas con respecto al uso de la membresía, ya que buscará poner fin al préstamo y uso no autorizado.



Los consumidores de Costco acusan a los revendedores de prestar las membresías entre sí para comprar demasiados productos que son ofertados a mayor costo fuera de los almacenes, como los pasteles, el pan dulce o el pollo.

Además de la membresía, se le pedirá a los clientes que presenten una identificación al pagar en cajas, incluso en algunas tiendas se implementó el escaneo de dichas tarjetas desde la entrada de la tienda, señala el portal ‘Debate’.

“Para acceder y realizar compras en Costco la membresía debe estar vigente, tener fotografía y estar a nombre de quien la porte, ya que es intransferible”, señala el sitio oficial de la tienda.



No olvides dejar tu opinión en la sección de comentarios.