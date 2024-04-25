¿Probarías la carne humana? Este restaurante la ofrece en su menú y no creerás el precio

Video Restaurante mexicano en Japón vende nopal asado por 200 pesos y llueven las burlas

En la ciudad de Tokio, Japón, se encuentra el primer restaurante del mundo que ofrece platillos hechos con carne humana. Conocido como 'Resu Ototo no Shokuryohin' o "Hermano Comestible", este establecimiento ha generado controversia y curiosidad entre los comensales y turistas.

¿Cómo es el primer restaurante del mundo que ofrece carne humana?

El menú del "Hermano Comestible" incluye diversas preparaciones de carne humana. Desde cortes similares a los de cerdo hasta partes más inusuales, como los glúteos, cada platillo ofrece una experiencia única.

En 2014, Japón permitió la existencia de restaurantes de carne humana bajo condiciones sanitarias muy estrictas.

carne roja Imagen Unsplash

¿A qué sabe la carne humana?

Un turista argentino que visitó el restaurante describió el sabor de la carne humana como similar al cerdo, pero con una textura ligeramente más dura. Cada bocado es una mezcla de morbo, curiosidad y una conexión con la historia y la cultura de este singular lugar.

Esto coincide con lo dicho en 2004 por el caníbal Armin Meiwes, quien fue encarcelado por devorar a un hombre llamado Bernd Jürgen Brandes, quien supuestamente le habría dado el consentimiento de hacerlo.

"La carne humana sabe bien, a cerdo, aunque un poco más ácida y fuerte", es lo que comentó en su juicio.



Por otro lado, el sobreviviente al avionazo en los Andes de 1972, Carlos Páez Rodríguez, quien tuvo que consumir carne humana por necesidad, aseguró que, ya que le tocó pasarla en un lugar con mucho frío, el consumirla no tuvo sabor a nada, sólo a "carne congelada".

¿Cuánto cuesta comer un platillo de carne humana?

Uno de estos exóticos platillos tiene un costo aproximado de 26 mil pesos.

filete Imagen Unsplash

¿De dónde obtienen la carne para el restaurante?

La carne proviene de personas que han autorizado vender su cuerpo después de fallecer. Estos cadáveres se someten a un tratamiento médico para preservar la calidad de la carne.

Los cuerpos utilizados para obtener la carne son adquiridos de manera oficial. Los fondos obtenidos se entregan a sus familiares tras el deceso de la persona.

¿Noticia real o 'fake news'?

Aunque muchos medios de comunicación han replicado esta noticia, otros tantos aseguran que la existencia de un restaurante donde sirven carne humana es sólo cuestión de broma y que se han basado en una publicación satírica del 2016 para realizar esta aseveración.

La existencia de este restaurante en Japón fue desmentida en los años 2019, 2022 y 2023.

Restaurante de carne humana Imagen Imagen creada con IA / Unsplash

