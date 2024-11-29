Mexicano le da enorme fajo de billetes a su esposa como aguinaldo y se vuelve la envidia de Internet

Video "Lo veo y lo quiero": Novias presumen haber "atrapado" a sus esposos en nuevo trend de TikTok

En medio de las fiestas decembrinas y la temporada navideña, los regalos no faltan entre las parejas, pero un mexicano decidió darle la sospresa de su vida por cuidarlo y alimentarlo todo el año. Te explicamos.

Esposo sorprende a su esposa con un "aguinaldo": La reacción conmueve en redes

El usuario de TikTok @arturotrejov publicó un clip donde se muestra grabando la cocina de su hogar y avisando a su esposa que había llegado. Ella sale de una de las habitaciones y después su esposo le dice que abra su lonchera, pues tiene un regalo dentro muy especial.

Al acercarse se muestra confundida, pero al abrir el cierre sus ojos se iluminaron inmeditamente y se dibuja una sonrisa en su rostro, pues al sacar el regalo resulta ser un enorme fajo de billetes de 500 pesos. Sin enteder pregunta por qué se lo regaló y el sin titubear responde que se lo dio porque le puso lunch todos los días. Inmediatamente ella sonríe y queda impactada por lo ocurrido.

Fue así que el hombre, quiso reconocer la dedicación diaria de su esposa al prepararle su almuerzo para el trabajo. El gesto no solo emocionó a la protagonista, sino que también generó una ola de comentarios y reflexiones en internet.



Aunque preparar su almuerzo puede parecer una tarea cotidiana, él dio a entender que la dedicación de su esposa merece ser reconocida de manera especial y este gesto no es solo una muestra de agradecimiento, sino también una manera de destacar el esfuerzo invisible que muchas veces se pasa por alto en las dinámicas.

En su perfil, @arturotrejov, demuestra que no solo en Navidad consiente a su esposa, pues tiene diversos videos donde van de paseo y ella luce muy feliz, lo cual también provocó envidia entre las mujeres.

El video acumuló millones de vistas y abrió un debate en redes sobre el valor de las labores domésticas y su reconocimiento. Mientras algunos aplaudieron el gesto como una muestra de empatía y gratitud, otros cuestionaron por qué estas responsabilidades no se comparten equitativamente en lugar de recompensarse.

