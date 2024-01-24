Ombligos falsos, la nueva tendencia de TikTok para que las mujeres luzcan más altas: ¿funciona?

Video Se graban llorando después de una ruptura y causan polémica: ¿es ridículo o un buen desahogo?

Los filtros de diversas aplicaciones como TikTok e Instagram ayudan a que las mujeres luzcan con una piel más clara y sin imperfecciones, pero lo de hoy en lucir alta sin serlo en realidad, te explicamos.

Tiktokers crean nueva moda del ombligo falso, ganan más altura de manera sencilla

PUBLICIDAD

Diversas mujeres, especialmente de China , han revelado un truco moderno que usan para "crecer" delante de la cámara en tan solo unos segundos, ponerse ombligos falsos.

De acuerdo a los materiales, existen tatuajes temporales que simulan la forma de los ombligos y al poner uno de estos centímetros arriba de la huella del cordón umbilical, es decir en el abdomen, la apariencia del cuerpo supuestamente se transforma.

El método resulta sencillo, calcular en qué parte se vería bien este dichoso ombligo y aplicar encima de él un algodón mojado con agua para que se adhiera a la piel sin olvidar tapar el orificio original con el pantalón.



Al hacerlo, las piernas dan el efecto de ser más largas y los clips virales han hecho que la práctica se extienda primero en todo Asia y después, al resto del mundo.

De hecho ya hay tiktokers de habla hispana que han probado la técnica y revelaron cuáles fueron sus experiencias usando los tatuajes de ombligos falsos. La usuaria @moni.theodoro fue una de las primeras y expresó que al inicio pensó que todo era una broma de Internet, pero descubrió que no era así.

Con su celular grabó el resultado e indicó que no le causó mucha impresión, debido a que en su punto de vista parecía más una mancha que un ombligo; no obstante, dejó en claro que si se tomaba selfies desde un ángulo más alto donde se viera su torso y piernas, allí sí parecía real.

La tiktoker @lauramejiar también puso a prueba el hack y su clip se hizo tan viral que obtuvo más de 3.5 millones de views en tan solo una semana.

La tendencia de los ombligos falsos creó una enorme polémica en redes sociales

Los internautas tuvieron opiniones divididas al respecto de los clips, pues si bien algunos creen que funcionan, otros simplemente apuntan que la tendencia es burda y en lugar de alargar las piernas, hace que en algunas personas su abdomen se vea más corto.

"¿Soy solo yo o con el ombligo falso se ve más corta envés de larga?", "¿Dónde los compraste? los necesito", "Definitivamente no funciona para todos", "Queda rarísimo a mitad del torso. Más cerca del borde del pantalón es más creíble", "Un trend tonto más que realmente no ayuda", "Me vendría bien usarlos", "Será para fotos y depende del ángulo porque en la calle está claro que no te hace más alta" y "Lo más raro y feo que he visto en un rato", es lo que expresaron.



Un grupo pequeño aseguró que esta tendencia puede ser peligrosa para las internautas, especialmente aquellas jóvenes que buscan encajar en los estereotipos, pues su autoestima se vería afectada por no tener un "ombligo bonito" y carecer de altura.



¿Tú qué piensas al respecto? No olvides decirnos en los comentarios.

PUBLICIDAD