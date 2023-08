Tiktoker envía hamburguesa al espacio para comérsela después: se hace viral

Gracias a los avances tecnológicos la humanidad ha podido explorar un poco el espacio exterior e incluso viajar a través de él; no obstante, un tiktoker llamado @anttonraccaus tuvo una idea muy original que lo hizo famoso de inmediato, documentar el viaje de una hamburguesa fuera de la Tierra y esto pasó.

Tiktoker manda hamburguesa al espacio video y experimento sale mal: mira el video y conoce por qué

El pasado 19 de agosto publicó un tiktok revelando que en efecto, había ideado un plan para que una hamburguesa BigMac subiera más allá de las nubes y al regresar a la Tierra, él probaría su sabor para ver si había cambiado en algo.

Para lograrlo aseguró el alimento de comida rápida a un enorme globo de helio para que pudiera llegar a la estratósfera, la capa de la Tierra, la cual se encarga de absorber la mayor parte de la radiación UV que el sol envía de acuerdo al portal de la NASA.

El creador de contenido francés incluso amarró un GPS para rastrear su alimento, una cámara para documentar el viaje de la BigMac y compartió las imágenes en su video.

Resulta que logró capturar increíbles paisajes arriba de las nubes y también de la hamburguesa llegando a la estratosfera.

Rápidamente su tiktok se viralizó con más de 100 millones de reproducciones en pocos días y en los comentarios, los usuarios revelaron quedaron tan impactados que hicieron bromas al respecto.

"Wow se ve increíble", "Esa Hamburguesa llegó dónde jamás llegó una hamburguesa","Gente en un avión: ¿Es una hamburguesa cayendo del cielo?", "La NASA viendo una hamburguesa voladora 👁👄👁", "Cosas que nadie necesitaba ver, pero están geniales", "Wow, el espacio es increíble", y"Tienes mucho tiempo libre amigo, pero gracias por enseñarnos las vistas tan bonitas del espacio", fueron algunas de las opiniones.



Después de una hora y 45 minutos después, el globo terminó rompiéndose, pero aunque todo marchaba de acuerdo a su plan, hubo un problema con el cual no contaron.

Al parecer la BigMac descendió tan rápido que terminó por salirse de la plataforma que la aseguraba y aunque el tiktoker encontró la cámara y el GPS al aterrizar en la Tierra, nunca dieron con la hamburguesa viajera, por lo cual su misión resultó fallida.

Una gran cantidad de usuarios aseguraron que muy probablemente todo se trataba de un montaje, pues no podían creer que el emparedado cayera muy cerca de la ubicación del joven o que la cámara no se congelara por las bajas temperaturas de la estratosfera.

"Cómo que algo no me cuadra, vieron que nada se congela?", "La hamburguesa se ve perfecta en todo momento, obvio no es real", "¿Y si caía en otro país? realmente dudo que haya pasado todo eso", "¿Por qué la cámara no se congela? aquí hay algo raro", "A mi se me hace que fue un montaje", "¿Quieres decirme que el seguro no sujetó la hamburguesa que caía del espacio? wow no me lo esperaba", "No creo que sea real" y "Veo que la hamburguesa da un montón de vueltas y "mágicamente" cae cerca del chico... no pues es casi imposible", resultaron ser otros puntos de vista.



Diversos seguidores le pidieron al joven que lo hiciera de nuevo, pero ahora asegurando mejor la hamburguesa y por momento no ha confirmado si lo hará o no.

