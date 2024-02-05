TikTok

Mexicano se viraliza en TikTok por conquistar a mujeres europeas cantando corridos: nunca lo rechazan

TikTok demuestra que el talento mexicano puede brillar de gran manera en el extranjero y este joven decidió compartir su manera de ligar con las jóvenes europeas.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

lili_diaz.jpg
Por:
Lili Diaz.
Video Estos latinos no pueden ocultar su origen en el extranjero: siguen siendo igual de alegres

Existen creadores de contenido que se dedican a compartir tips para poder conquistar a las mujeres y si bien son de lo más populares, al parecer un usuario de TikTok reveló una técnica infalible para "ligar" en el extranjero.

En video, músico mexicano conquista extranjeras cantando corridos: se hace viral en TikTok

PUBLICIDAD

Héctor del Norte es un mexicano que consiguió popularidad por demostrar su talento en la música, especialmente para crear corridos. Con frecuencia, el joven viaja a diversas partes del mundo y cuando llegó a Europa decidió impresionar a las chicas de una manera única: componiendo canciones improvisadas para ellas.

Fue así que en una serie de videos en TikTok se dedicó a mostrar cómo se acercaba a mujeres desconocidas en lugares públicos como parques y les preguntaba si podía dedicarles una canción en español, al responder que sí Héctor resaltaba algún rasgo físico de ellas para halagarlas, lo cual las impresionó de inmediato.

Algo interesante es que si bien algunas chicas sabían español, muchas otras no, pero esto no impidió que disfrutaran de su corrido personalizado, ya que les explicó que les dedicó "palabras bonitas".

Más sobre TikTok

Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral
1:56

Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral

Cultura Pop
Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad
0:57

Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad

Cultura Pop
Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada
1:00

Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada

Cultura Pop
¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?
0:52

¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?

Cultura Pop
Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?
0:44

Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?

Cultura Pop
Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando
0:48

Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando

Cultura Pop
Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate
1:02

Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate

Cultura Pop
Ballena jorobada supuestamente se tragó un bote con turistas, ¿el video es real o un montaje?
0:55

Ballena jorobada supuestamente se tragó un bote con turistas, ¿el video es real o un montaje?

Cultura Pop
Ardilla les roba su pan, arruina el picnic y se vuelve viral: ¡Huyó a toda velocidad!
0:56

Ardilla les roba su pan, arruina el picnic y se vuelve viral: ¡Huyó a toda velocidad!

Cultura Pop
Batalla entre dron y perro robot sorprende al Internet: ¿Así se verá el Apocalipsis tecnológico?
1:16

Batalla entre dron y perro robot sorprende al Internet: ¿Así se verá el Apocalipsis tecnológico?

Cultura Pop

Después de cantar y tocar la guitarra el tiktoker conversaba con ellas para saber si estarían dispuestas en darles sus números telefónicos con el fin de conocerse un poco más. Para sorpresa de sus seguidores, ellas accedieron y en ninguno de sus clips es rechazado, lo cual lo hizo viral.

@hectordelnortemx

Me la lleve agarrar el pedo 😜 #mexicanos #corridos #corridostumbados #viral #parati #fyp

♬ sonido original - hectordelnortemx


Además de mujeres, Héctor también se ha dedicado a componer corridos a hombres desconocidos para alegrar su día y al final, siempre termina convirtiéndose en sus amigos por el maravilloso gesto.

Internautas felicitan al tiktoker por su peculiar manera de "ligar"

En los comentarios de sus tiktoks Héctor ha sido felicitado por su manera de "ligar" tan efectiva en el extranjero y aseguraron sentirse orgullosos de él, pues no sabían que las mujeres europeas podrían caer ante el encanto mexicano con música.

"Me enorgulleces", "Tienes mi respeto Stark", "Llenas de orgullo nuestros corazones", "Ligando nivel Dios", "Dios tiene a sus favoritos", "Ídolo", "Eres grande amigo", "Gracias por pasar el consejo, lo aplicaré", "Llenas de orgullo a tu nación soldado", "Todos queremos vivir ese sueño también", "Eres un crack", "Te admiro, te observo y te respeto", "Eres mi héroe carnal", "Llévalas a la luna por mi" y "Qué golazo hermano", fueron algunos puntos de vista.


A pesar del éxito de sus videos mostrando su interacción con las mujeres europeas un grupo de internautas sospechó que todos los videos son actuados, debido a que las mujeres lo trataron con mucha amabilidad y "casualmente" nadie declinó su petición de intercambiar números de teléfono.

"Siento que no son reales", "¿A poco sí mi compa? no creo", "Se me hace que ya las conocía y las convenció para grabar el video", "No sé tan improvisado no parece", "Algo anda mal aquí", "Actuado y punto", "Para las vistas está bien, pero no creo que sea real", "Se ve súper fake", "Real no creo que sea" y "Te doy like aunque sea actuado", es lo que opinaron al respecto.
@hectordelnortemx

Las morras son bien amigables aqui 😅👏 #viralreels #mexico #bielorussia #mexicanosenelextranjero #corridos #parati

♬ sonido original - hectordelnortemx


¿Ya conocías a este creador de contenido? Dinos en los comentarios.

PUBLICIDAD

Te puede gustar:

Relacionados:
TikTokMúsicaAmorHistorias virales

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD