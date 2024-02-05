Mexicano se viraliza en TikTok por conquistar a mujeres europeas cantando corridos: nunca lo rechazan

Video Estos latinos no pueden ocultar su origen en el extranjero: siguen siendo igual de alegres

Existen creadores de contenido que se dedican a compartir tips para poder conquistar a las mujeres y si bien son de lo más populares, al parecer un usuario de TikTok reveló una técnica infalible para "ligar" en el extranjero.

Héctor del Norte es un mexicano que consiguió popularidad por demostrar su talento en la música, especialmente para crear corridos. Con frecuencia, el joven viaja a diversas partes del mundo y cuando llegó a Europa decidió impresionar a las chicas de una manera única: componiendo canciones improvisadas para ellas.

Fue así que en una serie de videos en TikTok se dedicó a mostrar cómo se acercaba a mujeres desconocidas en lugares públicos como parques y les preguntaba si podía dedicarles una canción en español, al responder que sí Héctor resaltaba algún rasgo físico de ellas para halagarlas, lo cual las impresionó de inmediato.

Algo interesante es que si bien algunas chicas sabían español, muchas otras no, pero esto no impidió que disfrutaran de su corrido personalizado, ya que les explicó que les dedicó "palabras bonitas".

Después de cantar y tocar la guitarra el tiktoker conversaba con ellas para saber si estarían dispuestas en darles sus números telefónicos con el fin de conocerse un poco más. Para sorpresa de sus seguidores, ellas accedieron y en ninguno de sus clips es rechazado, lo cual lo hizo viral.



Además de mujeres, Héctor también se ha dedicado a componer corridos a hombres desconocidos para alegrar su día y al final, siempre termina convirtiéndose en sus amigos por el maravilloso gesto.

Internautas felicitan al tiktoker por su peculiar manera de "ligar"

En los comentarios de sus tiktoks Héctor ha sido felicitado por su manera de "ligar" tan efectiva en el extranjero y aseguraron sentirse orgullosos de él, pues no sabían que las mujeres europeas podrían caer ante el encanto mexicano con música.

"Me enorgulleces", "Tienes mi respeto Stark", "Llenas de orgullo nuestros corazones", "Ligando nivel Dios", "Dios tiene a sus favoritos", "Ídolo", "Eres grande amigo", "Gracias por pasar el consejo, lo aplicaré", "Llenas de orgullo a tu nación soldado", "Todos queremos vivir ese sueño también", "Eres un crack", "Te admiro, te observo y te respeto", "Eres mi héroe carnal", "Llévalas a la luna por mi" y "Qué golazo hermano", fueron algunos puntos de vista.



A pesar del éxito de sus videos mostrando su interacción con las mujeres europeas un grupo de internautas sospechó que todos los videos son actuados, debido a que las mujeres lo trataron con mucha amabilidad y "casualmente" nadie declinó su petición de intercambiar números de teléfono.

"Siento que no son reales", "¿A poco sí mi compa? no creo", "Se me hace que ya las conocía y las convenció para grabar el video", "No sé tan improvisado no parece", "Algo anda mal aquí", "Actuado y punto", "Para las vistas está bien, pero no creo que sea real", "Se ve súper fake", "Real no creo que sea" y "Te doy like aunque sea actuado", es lo que opinaron al respecto.



