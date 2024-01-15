Taylor Swift

¿Taylor Swift es una viajera del tiempo? Fans creen tener pruebas y haber encontrado a dos de sus 'clones'

Algunos internautas han compartido imágenes de dos mujeres que son idénticas a Taylor Swift, la diferencia es que ellas vivieron años atrás; señalan a la cantante como una ‘viajera del tiempo’.

No cabe duda que Taylor Swift es una de las cantantes pop más populares del momento, por ello los paparazzi no dejan de seguirla a todos lados y siempre es tendencia en redes sociales, aunque en ocasiones por razones equivocadas.

Recientemente, en redes comenzó a circular una teoría en la que señala que la cantante de temas como ‘Shake it Off’, ‘Karma’ y ‘Look what you make me do’ podría ser una viajera del tiempo, ya que han encontrado que tiene un gran parecido con una modelo y una líder de un culto.

Internautas encuentran 2 'clones' de Taylor Swift: una modelo y una líder de un culto.
¿Tiene 2 clones? Señalan a Taylor Swift de ser una viajera en el tiempo

Debido al gran éxito que tiene Taylor Swift, en redes sociales comenzaron a circular diversas y alocadas teorías, como el afirmar que vendió su alma al diablo para ser una gran estrella o que es una viajera en el tiempo, ya que encontraron a dos mujeres, que vivieron hace mucho tiempo, que son idénticas a ella.

La cuenta de X de @cronopiatw compartió una imagen de Taylor Swift junto a Zeena LaVey, una satanista muy conocida.


De acuerdo con la usuaria, Zeena dio una entrevista en 1989 donde relató que hizo un pacto con el diablo para dividir su alma en tres partes (algo como lo que hizo Lord Voldemort en ‘Harry Potter’ con los horrocrux) para poder vivir para siempre.

“Un año después, (Zenna) dejó la iglesia (de Satán) para formar una propia, pero basada en el budismo. Actualmente vive en Berlín, Alemania, y se dedica a la escritura creativa”, señala en ‘hilo’ de X.


Muchos fans se intrigaron con la entrevista, ya que Zenna habló sobre ese pacto en 1989, año en que nació Taylor Swift (y que le da título a uno de sus discos), además de que se parecen mucho físicamente.

Encuentran a modelo de los años 80 que es idéntica a Taylor Swift

Además de la líder de una secta, otros usuarios en redes encontraron a una modelo de 1981 en un comercial de juguetes, cuyo nombre no se ha dado a conocer, pero a pesar de su peinado y el cabello castaño, no se puede negar el gran parecido que tiene con Taylor Swift.

El comercial, que está en Youtube, dura menos de 30 segundos, pero nos queda claro que la chica tiene varios gestos y hasta la forma de hablar idéntica a la de Taylor.


¿Será cierto que Taylor Swift tiene varios clones o es solo una coincidencia? No olvides dejar tu opinión en la sección de comentarios.


