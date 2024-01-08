¿No le gustó? Así reaccionó Taylor Swift a la broma de Jo Koy en los Golden Globes 2024

Video Travis Kelce cuenta cómo conoció al papá de Taylor Swift y su reacción a “The guy on the Chiefs”

Taylor Swift fue una de las múltiples celebridades que desfilaron con una gran sonrisa a su paso por la ‘red carpet’ de los Golden Globes 2024, este 7 de enero en el hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California.

Sin embargo, una broma que el presentador de la ceremonia de premiación, Jo Koy, hizo en torno a su vida sentimental, provocó que la cantante perdiera momentáneamente el entusiasmo.

Así reaccionó Taylor Swift a broma acerca de ella

La artista acudió a la 81ª edición de los Golden Globes ya que estaba nominada en la categoría Logros Cinematográficos y de taquilla de cine por su cinta de concierto ‘Taylor Swift: The Eras Tour’.

En un momento de la gala, el conductor Jo Koy pronunció un chiste vinculado a la atención que la también compositora atrae cuando asiste a los juegos de los Kansas City Chiefs, del que forma parte su novio Travis Kelce.

“Como saben, llegamos después de un doble partido de fútbol americano. La gran diferencia entre los Golden Globes y la NFL: en los Golden Globes tenemos menos tomas de cámara de Tylor Swift”, dijo él.

En ese momento, en cuadro apareció la intérprete de ‘Shake if off’, quien tenía un semblante serio y apretaba los labios.

Si bien, carcajadas de los presentes sonaban de fondo, ella nunca sonrió y lo único que hizo fue tomar su copa, que tenía una bebida color rojiza, y bebió de ella.

“Lo siento por eso”, agregó Jo Koy segundos después. No queda claro si él vio la manera en la que Swift reaccionó a sus palabras.

En cuestión de minutos, el clip de dicho instante comenzó a aparecer en redes sociales, donde usuarios destacaron que la estrella del pop parecía “furiosa” por la burla, reporta Page Six.

Taylor Swift ha destacado en los partidos de la NFL

A lo largo de la temporada de fútbol americano del segundo semestre de 2023, Taylor Swift ha estado llamando la atención por su asistencia a los juegos en los que participa su pareja, Travis Kelce.

De acuerdo con Deadline, la NFL fue criticada por centrase en la cantante durante sus transmisiones deportivas, así que la organización emitió un comunicado para explicar por qué lo hacían.

“Cambiamos con frecuencia nuestras biografías e imágenes de perfil en función de lo que ocurre dentro y alrededor de nuestros partidos, así como culturalmente”, expusieron.

“La noticia de Taylor Swift y Travis Kelce ha sido un momento cultural pop en el que nos hemos apoyado en tiempo real, ya que es una intersección de deporte y entretenimiento, y hemos visto una increíble cantidad de positividad en torno al deporte”, agregaron.

Taylor Swift apoyó a Travis Kelce en el partido de Kansas City Chiefs contra Los Angeles Chargers, en octubre de 2023. Imagen David Eulitt/Getty Images

La institución aseveró que “la gran mayoría” de su contenido continúa centrado en el juego, así como en sus jugadores y otras iniciativas.

La cantautora y Kelce provocaron por primera vez rumores de que estaban saliendo en septiembre del año pasado, después de que ella asistiera a algunos partidos en los que él participó.