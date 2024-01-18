Viral

¡Cómo en película de terror! Captan serpiente suelta en un avión; así fue el el escalofriante momento

Fue en un vuelo del Aeropuerto Intencional Don Mueang en Bangkok, con destino a la provincia de Phuket, donde apareció una pequeña serpiente.

Los aeropuertos tienen un control muy estricto sobre lo que puedes subir a un avión, pero en esta ocasión una serpiente se coló entre los pasajeros en Tailandia y uno de ellos grabó el escalofriante momento.

Serpiente aparece en avión en Tailandia; así manejaron la situación
Serpiente aparece en avión en Tailandia; así manejaron la situación
Imagen New Line Cinema/TikTok @wannabnailssalon/Getty Images

Captan a serpiente dentro de un avión en Tailandia

Aunque parece una escena de la película ‘Snakes on a plane’, que protagonizó Samuel L. Jackson en 2006, en la que un asesino libera una caja llena de serpientes venenosas en un vuelo, una situación similar ocurrió en vida real.


En TikTok está circulando un video en el que una serpiente fue captada dentro de un avión, generando múltiples reacciones entre los pasajeros.

Este acontecimiento sucedió en un vuelo que salió del Aeropuerto Internacional Don Mueang en Bangkok, Tailandia, el pasado 13 de enero, con destino a la provincia de Phuket.

Fue la cuenta @wannabnailssalon en TikTok que mostró el momento en que una pequeña y delgada serpiente aparece en el compartimiento superior. Al darse cuenta, los pasajeros de inmediato trataron de alejarse, ya que desconocían si el reptil era venenoso, mientras que otras personas no tomaron con tanta seriedad la situación y solo se limitaron a grabar lo que pasaba.


Para calmar la situación, el personal indicó que estaba capacitado para manejar acontecimientos, aunque no faltó el pasajero que quiso hacer todo por su cuenta e intentó meter a la serpiente en una botella de agua fría sin éxito.

Al final, el personal aéreo reubicó a los pasajeros en otra zona del avión y finalmente la serpiente fue guardada de forma segura en un armario hasta que aterrizó. Medios internacionales señalan que era una brida de Blanford, una especie inofensiva.

Además, la aerolínea se encargó de hacer una limpieza profunda y fumigación antes de reanudar el servicio de dicho avión, aseguró un portavoz.

Descubren serpientes dentro de una pared en Arizona

Una familia de Tonopah, Arizona, Estados Unidos, estaba remodelando su casa, cuando se dieron cuenta que dentro de una de las paredes había una madriguera de serpientes de cascabel diamantina.

La agencia Rattlesnake Solutions compartió un video en el que se puede ver que hizo falta abrir 4 agujeros en la pared para poder atrapar a las serpientes.

“Fue algo enloquecedor. Me siento muy aliviada de que la serpiente haya hecho ruido ya que, de lo contrario, lo habría atacado”, dijo la veterana cazadora de serpientes, Marissa Maki en uno de los videos.


¿Has tenido un encuentro similar con una serpiente? No olvides contarnos tu historia en la sección de comentarios.


