Sobreviviente responde duda más perturbadora que dejó 'La Sociedad de la Nieve': ¿A qué sabe la carne humana?

En los primeros días de 2024 Netflix lanzó en su plataforma la cinta 'La sociedad de la nieve', la cual plasma el terrible accidente conocido como 'La tragedia de los Andes', donde un un grupo de pasajeros que viajaban en un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya terminó estrellándose contra un glaciar en el corazón de los Andes en 1972.

La historia basada en hechos reales se centra en mostrar cómo los 29 sobrevivientes al impacto tuvieron que ingeniárselas para no morir en uno de los entornos más hostiles del mundo e incluso, recurrir a medidas extremas.

Película de Netflix 'La sociedad de la nieve'

Durante 72 días los afectados lucharon contra las bajas temperaturas y para no morir de hambre tuvieron que ingerir carne humana de las personas fallecidas, acto tabú que impactó al mundo al darse a conocer la historia.

Si bien lo hicieron como instinto de supervivencia parte de la sociedad condenó el acto, aunque rápidamente fueron defendidos y de acuerdo a Gustavo Zerbino, una de las 16 personas que sobrevivió al impacto y a los Andes, se trató de esconder este hecho.

Lo más soprendente es que declaró que no se sintió culpable al practicar el canibalismo después del accidente, pues gracias a ello pudo contar su experiencia y vivir una vida plena.

"Culpa y vergüenza sintió la iglesia en Chile y la Fuerza Aérea y el gobierno que no nos dejaban decir cómo habíamos sobrevivido. Como nosotros no teníamos ninguna de esas cosas convocamos a una conferencia de prensa y frente a todos los familiares que perdieron hijos les contamos al mundo la verdad de la decisión que habíamos tomado a favor de la vida. Estoy vivo gracias a mis amigos y yo agradezco el estar vivo y no me siento culpable, más bien orgulloso que volvimos 16".

Sobreviviente a la 'Tragedia de los Andes' reveló la respuesta sobre el sabor de la carne humana

Con el éxito de la cinta 'La sociedad de la nieve', donde se plasma este hecho, muchas personas comenzaron a preguntarse en Internet cuál era el sabor de este tipo de carne y Carlos Páez Rodríguez, otro de los sobrevivientes lo explicó en una entrevista con el youtuber español Jordi Wild, la cual se hizo viral en TikTok.

Con lujo de detalle Paez explicó que la primera vez que decidieron comerla la cortaron en "pequeñas tiritas" y parecía jamón, pero en su caso no pudo encontrar sabor a la carne por un factor muy importante: el frío extremo.

"Estaba congelado entonces tampoco tenía gusto a nada. La gente pregunta que gusto tenía y yo siento decir que no tenía gusto a nada como la carne refrigerada, no tiene gusto a nada, pero de alguna manera una vez que lo hiciste sabes que tienes una oportunidad más", fue su declaración.



No obstante, dicho cuestionamiento ya había sido contestado por el caníbal Armin Meiwes, quien fue encarcelado por devorar a un hombre llamado Bernd Jürgen Brandes, quien supuestamente le habría dado el consentimiento de hacerlo.

"La carne humana sabe bien, a cerdo, aunque un poco más ácida y fuerte", es lo que comentó en su juicio.



