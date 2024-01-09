iPhone cae desde el vuelo de Alaska Airlines, a 5 mil metros de altura, y funciona normalmente: ¿cómo pasó?

Video Aterradores momentos: pasajeros de un vuelo de Alaska Airlines viven un gran susto durante aterrizaje

El viernes 5 de enero, los pasajeros del vuelo 1282 de Alaska Airlines sufrieron un gran susto cuando una sección del tamaño de una puerta cerca de la parte trasera del avión se desprendió 10 minutos después de despegar de Portland, Oregón rumbo a Ontario, California.

Al final, el avión pudo regresar a Portland sin contratiempos y todo se quedó en un gran susto con algunas consecuencias sin gran importancia.

Un iPhone cayó desde el avión del vuelo 1282 de Alaska Airlines

Después del 'estallido' que generó el desprendimiento de la puerta, la cabina sufrió una 'descompresión rápida', según el diario 'The New York Times', tras lo cual desaparecieron algunos objetos personales de los pasajeros, así como los reposacabezas de dos asientos cercanos y la parte trasera de uno, que pudieron haber 'salido volando'.

Tras lo sucedido, uno de los pasajeros reveló que una mujer se acercó hacia la parte delantera del avión, para reportar que a alguien se le había desprendido la camisa y que otras personas le contaron que habían perdido sus pertenencias, como su teléfono o auriculares.

La presidenta de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, Jennifer Homendy, declaró el domingo 7 de enero que el 'tapón de puerta' (la pieza de fuselaje que se desprendió) fue encontrado en el patio trasero de una casa en Portland. Cerca de ahí se encontraron también 2 teléfonos celulares.

Según el medio de comunicación 'Reporte Índigo', estos dispositivos cayeron desde el avión Boeing cuando éste se encontraba a 5 mil metros de altitud, sin embargo sorprendió el estado en el que encontraron uno de ellos, que se trataba de un iPhone.

¿Cuáles eran las condiciones del iPhone cuando lo hallaron?

El iPhone encontrado estaba encendido y en buen estado al momento de su hallazgo. Incluso se podía observar el recibo de facturación de un pasajero del avión, mientras que el cable del cargador se rompió; pero, la clavija seguía conectada.

Seanathan Bates, uno de los buscadores, fue quien halló el teléfono al lado de la carretera al salir a dar un paseo, informando que tenía aún la mitad de la batería y aún estaba en Modo Avión, pero totalmente intacto.

"Encontré un teléfono tirado a un lado de la carretera que aparentemente había caído 16 mil pies. Y yo estaba, por supuesto, un poco escéptico al principio, yo estaba pensando que podría ser solo que había caído de un coche. Estaba debajo de un arbusto y no tenía bloqueo de pantalla, así que lo abrí y tenía un recibo de equipaje del vuelo Alaska 1282”, explicó.

Found an iPhone on the side of the road... Still in airplane mode with half a battery and open to a baggage claim for #AlaskaAirlines ASA1282 Survived a 16,000 foot drop perfectly in tact!



When I called it in, Zoe at @NTSB said it was the SECOND phone to be found. No door yet😅 pic.twitter.com/CObMikpuFd — Seanathan Bates (@SeanSafyre) January 7, 2024

¿Qué pasó con el iPhone?

Bates llamó a la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, la cual confirmó que se trataba de un celular de uno de los pasajeros de Alaska Airlines, por lo que se iba a devolver a su dueño.