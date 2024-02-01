TikTok

¡Traka! Wendy Guevara y su ‘vieeejoo’ recibe premio en los TikTok Awards 2024: conoce a todos los ganadores

¡Orgullo mexicano! Wendy Guevara, Yeri Mua y Bellakath fueron reconocidas en la entrega de premios que se dedica a premiar a los creadores de contenido más populares.

WhatsApp Image 2023-10-03 at 10.23.25.jpeg
Por:
Liliana Carmona.
Video De meme a reina de las redes sociales: el antes y después de Wendy Guevara

¡La espera ha terminado! La noche del 31 de enero se realizaron los TikTok Awards 2024, celebrados en la Ciudad de México. ¡Conoce la lista completa de ganadores!

Wendy Guevara y Yeri Mua posando con su premio de los TikTok Awards 2024
Wendy Guevara y Yeri Mua posando con su premio de los TikTok Awards 2024
Imagen Instagram/Getty Images

Wendy Guevara gana en los TikTok Awards 2024 por una de sus frases más virales

La red social de origen chino organizó una entrega de premios exclusivamente para reconoce a los creadores de contenido de toda Latinoamérica, por lo que Wendy Guevara, quien ganó la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos México’, no podía quedar atrás.

La influencer mexicana ganó miles de seguidores tras su participación en el reality show, además de que sus frases se volvieron virales y una de ellas le dio el premio a la categoría ‘Trend del año’.

Los usuarios de la red social eligieron a los ganadores y sin duda la frase “vieeejooo”, la cual aplicó en múltiples ocasiones durante su estancia en el reality show y logró que muchas personas la usaran en su vida cotidiana.

Entre los nominados en dicha categoría estaban la Burrita Burrona y Turbulence con “Se va a caer”, Don Silverio con “Qué agusticidad”, Yeri Mua con “Trakaaa” y Hermanos Esquivel con “Alucín”.

@tiktoklatam

Trending! La ganadora del #TrendDelAño es @Soy Wendy Guevara #TikTokAwards

♬ som original - TikTok en español
“Mil gracias, de verdad, a toda la gente que me sigue, a mi familia, mis amigos,a mi mánager Joel, a todas mis amigas ‘Las Perdidas’, a Nicola, a Poncho de Nigris que está aquí. Mil gracias, que Dios los bendiga y también las de la comunidad trans podemos”, expresó muy emocionada.

TikTok Awards 2024: Conoce la lista completa de ganadores

Wendy Guevara no fue la única mexicana que se llevó la estatuilla casa, ya que otros creadores de la tierra azteca se impusieron en varias categorías.

Otro mexicano ganador fue Esen Alvarado, quien fue elegido como ‘Creador del año’, un joven comediante que se ha caracterizado por mostrar situaciones que le pasan a cualquier capitalino.

"Cuando yo estaba detrás de la pantalla también creía que esto era imposible y no lo es. ¡Arriba el Estado de México, arriba ser moreno!", dijo el comediante al recibir su premio.


A continuación te presentamos la lista completa de los ganadores de los TikTok Awards 2024.

Creador del Año

@esen_alva


Creador Revelación del Año

@hectordelagarza_


Trend del Año

Soywendyguevaraoficial (viejo)

@rnbrds

Ahora mi personalidad se basa en… Wendy diciendo viejo wwendyguevarateamwendyguevara

♬ sonido original - Rn Brds

#TikTokMeHizoVer

@islasvlogs_


#TikTokFashion

@kevinfashioned


#TikTokBeauty

@dorisjocelyn


#LoDescubríEnTikTok

@leostudy


Crack de Cracks

@javetasenerlarco


Pro del Gaming

@pipepunk


Master del LIVE

@soymelissanavarro


Artista del Año

Danny Ocean


Canción del Año

Bellakath FT Profeta Yao Yao and Smi-Lee (Y Yo me le pego)

@tiktoklatam

La #CancionDelAño de los #TikTokAwards? Y Yo Me Le Pego de @bellakath 🎶

♬ som original - TikTok en español


Sprite Award: Artista Revelación del Año

Yeri Mua


¡No olvides dejar tu opinión sobre esta entrega de premios en la sección de comentarios!


