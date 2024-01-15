Conquista Internet bailando al ritmo de Kumbia Kings y ya es el meme más famoso del año: te decimos quién es

Video Así lucen hoy los niños de los memes más famosos, muchos están irreconocibles

¿Has visto los memes de una chica bailando al ritmo de la canción ‘Fuego’ de los Kumbia Kings? En formato de video, se han usado para plantear todo tipo de situaciones cómicas y han inundado las redes sociales en las primeras semanas del 2024.

Te contamos la historia detrás de los memes.

Memes de chica bailando 'Fuego' de Kumbia Kings inundan las redes sociales

Internet ama los memes, de eso no queda duda. La prueba más clara está en las redes sociales, donde un gesto, un comentario, un error o una escena cualquiera puede convertir a un desconocido en un protagonista de una de estas imágenes virales.

Ejemplos hay cientos, como el par de amigos que se hicieron una foto llorando, la icónica frase “acompáñenme a ver esta triste historia” de Silvia Pinal o el niño que atiende un OXXO.

La última en llegar a miles de pantallas de manera involuntaria es una joven que baila sin mucha gracia al ritmo de la canción ‘Fuego’ de los Kumbia Kings. En un sinfín de videos en redes sociales, se le usa para retratar situaciones insólitas y graciosas. Por ejemplo, si un oficial de aduanas pregunta a un viajero si lleva algo prohibido o un ladrón pide a su víctima darle “todo lo que tiene”, la joven 'responde' con sus pasos.



“Como cuando mi jefe dice que los ascensos se darán con base en la presentación” o “¿Si estuviera borracho podría hacer esto” han sido otros textos con los que se acompaña el clip de la joven bailando para generar risa entre los usuarios.

El origen del meme de la chica bailando ‘Fuego’ de Kumbia Kings

Como en muchos otros casos, este meme parece haber surgido de manera involuntaria.



Sarah Pavicic es la joven detrás de las imágenes virales. En su perfil de TikTok, se describe como una chica de 24 años que vive entre Alemania y Croacia, aunque no hay mayores detalles sobre su vida personal. Su perfil en la red social de vídeos cortos tan solo cuenta con 6 publicaciones desde enero de 2024. En todas, se le ve realizando coreografías de diferentes canciones (muchos jóvenes usan esta red social para presumir su talento para el baile).



En sus primeros ‘posts’ escribió que “estaba de vuelta” y que se “sentía bien estar de vuelta”, dando a entender que previamente ya hacía publicaciones de este tipo.

Actualmente no se encuentra disponible el clip que la hizo viral, sin embargo, en otro en el que recreó la coreografía, se hace evidente que no bailaba al ritmo de los Kumbia Kings, sino al de un audio de TikTok.

En dicha publicación, hizo referencia al hecho de que se ha vuelto viral, dejando ver que está al tanto de su fama: “Mi coreografía viral como una estrella, amo esta canción”, escribió en alemán debajo de su grabación.



Hasta el momento, Sarah Pavicic no ha hecho más comentarios públicos con respecto a ser una estrella en redes sociales.

En ese sentido, se desconocen detalles sobre cómo fue que se viralizó.

¿Habías visto los videos de la chica bailando Kumbia Kings?