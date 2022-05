Se filtraron imágenes de Rachel como Blancanieves: recibió críticas, pero Internet la defendió

Ahora, quien se les unirá a la lista es Blancanieves, pues Disney ya arrancó las grabaciones de esta nueva apuesta.

¿Quien es Rachel Zegler, la nueva 'Blancanieves'?

La actriz que encarnará a la dulce mujer de cabello corto es Rachel Zegler, una chica de 21 años con raíces colombianas.

A su corta edad, formó parte de la cinta nominada al Oscar 'West Side History' y también participará en la segunda cinta de 'Shazam! Fury of the Gods', que está programada para estrenarse este 2022.

Con una carrera prometedora, Rachel fue elegida para hacer este papel junto a Gal Gadot como la temible madrastra, y Andrew Burnap como el príncipe que se enamora de ella.



Desde el momento en que se anunció el papel estelar muchos internautas expresaron su desacuerdo, ya que la chica estadounidense no tenía un parecido significativo con la versión animada.

Esto se intensificó después de que se revelaran las primeras imágenes de Racherl Zegler en el rodaje de 'Blancanieves', entonces las redes sociales comenzaron a compartir sus opiniones negativas sobre su apariencia.

La actriz fue atacada por su papel como Blancanieves

"No me vengan con que @rachelzegler es la actriz perfecta para interpretar a Blancanieves, no le queda", "Yo le quería dar una oportunidad a Rachel Zegler como Blancanieves, pero con esta foto se me fueron las ganas", "No me gustó cómo luce, no tiene porte y simplemente su cara no va con la princesa", son algunos de los comentarios.



De hecho, se hizo hincapié en que la actriz no tiene el mismo tono de piel que la caricatura, lo que desencadenó opiniones racistas.

"No se parece, hasta en el tono de piel no coincide", "¿No se supone que Blancanieves era más blanca? quitaron una parte vital del personaje" o "Estoy abierto a la diversidad en Disney en términos de etnia y color de piel, pero no creo que Rachel Zegler sea la persona adecuada para interpretar a Blancanieves; quizás alguien como Mackenzie Foy".

Internet puso un alto a los 'haters'

Ante esta ola de críticas muchos defendieron a Rachel remarcando que el vestido que traía puesto, el cual es muy parecido al de su versión animada, era la que la hacía lucir extraña porque era "horrible" y lucía mal hecho, dejando fuera sus rasgos físicos.



Otros defendieron su belleza a capa y espada al atribuir que su apariencia en las fotos se debe a que fueron tomadas por paparazzis y que, además, en muchas ocasiones usan diferentes vestidos para los ensayos.

Por último, hubieron internautas que no estaban de acuerdo con la elección de Rachel Zegler como Blancanieves, pero eso no significaba que los demás tenían derecho a criticarla

"Entiendo que no les guste Rachel Zegler como Blancanieves en el live-action (a mi tampoco), pero ¿era necesario meterse con su físico?", "Ya sabemos que muchos no quieren a Rachel Zegler como Blancanieves, pero déjenla en paz, no critiquen a los demás por su físico", "Odio entrar a Twitter y mil mensajes de odio contra Rachel Zegler, es muy hermosa y nadie debería recibir insultos", son otras posturas en redes sociales.

Algunos indicaron que ni siquiera es una foto oficial, ni han visto la película.



Adicionalmente hay gente que todavía no puede creer que las críticas, a una joven de 21 años, continuen.