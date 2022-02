¿Quién es el youtuber mexicano que se quedó atrapado en Ucrania? Conoce a Alex Tienda

Alex Tienda, youtuber mexicano que está triunfando con sus millones de seguidores, fue a Ucrania para grabar, pero se encontró con el inicio de los bombardeos y ocupación de Rusia hacía este país europeo, por lo que no ha podido salir.

Al documentar su experiencia durante este conflicto, Alex Tienda ha compartido la situación en la que los corresponsales de guerra se encuentran al cubrir las noticias e incluso él ha aparecido para noticieros como CNN y Milenio para hacer lo propio.

Pero quién este youtuber que desde el 19 de febrero ha compartido su travesía para llegar a la capital de Ucrania y ahora la riesgosa situación al intentar salir del país luego de que las aerolíneas cancelaran todos los vuelos.

¿Quién es Alex Tienda, el youtuber mexicano en Ucrania?

Alex Tienda tiene 3.63 millones de suscriptores se define como un Travel Vlogger y documentalista que sube videos viajando por el mundo y compartiendo sus experiencias al conocer nuevos lugares y culturas.

Su nombre completo es José Alejandro Tienda Ramírez, es oriundo de Coatzacoalcos, Veracruz y lleva más de 10 años subiendo videos en su canal de YouTube que fue creado en marzo del 2006.

Con 35 años de edad, en la descripción de su canal se define como una persona que busca inspirar a otros para que tenga una vida llena de viajes con nuevas experiencias.

La situación de Alex Tienda en el conflicto de Rusia y Ucrania



Sobre quedarse atrapado en la situación de guerra que se vive por la invasión de Rusia, el youtuber compartió en su Twitter que siempre supo al viajar de Kiev a la región de Donbas sobre la posibilidad de no poder salir y del peligro que eso conllevaba:

“Solo quiero dejar muy en claro… Pase lo que pase, yo siempre supe el riesgo, yo siempre he realizado mi trabajo con pasión… Y pase lo que pase, no me arrepiento de nada. Los quiero mucho y siempre estaré agradecido con quienes valoran y apoyan mi trabajo”, tuiteó el 23 de febrero.

Después, en un par de historia de Instagram la noche del 24 de febrero, Alex Tienda compartió que se encontraba en movimiento, conduciendo por las carreteras del país por la noche para alejarse de las zonas de mayor riesgo, desde Kramatorsk hacia el oeste del país. Y las acompañó con el siguente mensaje:

“La mayoría de los bombardeos suceden durante la noche y madrugada. Al mismo tiempo, con cada hora que pasa las tropas rusas se internan más al territorio ucraniano y avanzar por el país se vuelve una carrera contra el tiempo”.