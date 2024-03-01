¿Cómo funciona la interoperabilidad de WhatsApp? Así podrás enviar y recibir mensajes de otras aplicaciones

Video Estos jóvenes ayudan a sus abuelitos a usar la tecnología, ir de compras y más: las historias son hermosas

WhatsApp dará arranque a una de sus actualizaciones más grandes e importantes desde su creación, en 2009, y es que, a partir del primer día de marzo, se pondrá en operación su interoperabilidad, ¿cómo podrás activarla para poder tener compatibilidad con otras aplicaciones de mensajería? Aquí te contamos.

Inicia interoperabilidad de WhatsApp

PUBLICIDAD

Lo que se venía anunciando desde hace tiempo como parte del cumplimiento de Meta a las normas impuestas en la nueva Ley de Mercados Digitales por la Unión Europea que señala que las aplicaciones conocidas como gatekeepers, aquellas que tienen más de 45 millones de usuarios activos al mes, permitan que los datos fluyan entre diversos sistemas sin mayor intervención humana entra en vigor.

Por fin desde este 1 de marzo se dará el cambio que muchos esperaban y es que, sin necesidad de salir de la ventana de WhatsApp podrás enviar y recibir mensajes a otras aplicaciones de mensajería como Telegram, Facebook Messenger y Skype, aunque aún no está confirmado cuáles de estas se anunciaran de forma oficial.

Inicia interoperabilidad de WhatsApp. Imagen Getty Images



A través de esta nueva actualización se podrá, por el momento, enviar mensajes de texto, voz, imágenes, videos, archivos, aunque más adelante se espera realizar llamadas y chats en grupo.

¿Cómo recibir y enviar en WhatsApp mensajes de otras aplicaciones de mensajería?

En medio de la expectativa que ha causado uno de los mayores cambios en la historia de la popular aplicación, Dick Brouwer, director de ingeniería de WhatsApp, dijo a ‘Wired’ que la activación de esta actualización quedará a consideración del usuario.

Y es que, serán ellos quienes elijan entre recibir mensajería de otras aplicaciones o continuar con la versión pasada de WhatsApp.

Quienes activen la opción para intercambiar mensajes con otras aplicaciones verán en la parte superior de la bandeja de entrada un menú que mostrará los chats alternos.

PUBLICIDAD

De acuerdo con medios como ‘Huffingtonpost’, los mensajes de otras aplicaciones contarán con el mismo nivel de seguridad pues tendrían el mismo cifrado de extremo a extremo.

¿Cómo recibir y enviar en WhatsApp mensajes de otras aplicaciones de mensajería? Imagen Getty Images



WhatsApp presentará otras actualizaciones entre las que destaca una opción que facilita la búsqueda de mensajes por fecha entre las conversaciones; otra alternativa de bloqueo automático de capturas de fotos de perfil y una más en la que podrás ver los estados de otros contactos sin que se les notifique.