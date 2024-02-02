¡A mover los abanicos!, lanzan el primer vistazo de la película biográfica de Locomía: ¿Quiénes actúan?

La década de los 80 y 90 se caracterizó por el sonido pop, y una banda que llegó para adueñarse de los oídos del público fue Locomía. El grupo español originario de Ibiza es mundialmente conocido por usar abanicos en sus presentaciones y exuberantes vestuarios.

Durante su época de apogeo fueron conocidos por canciones como 'Loco Vox', 'Party Time', 'Niña', 'Sueño de Papel', entre otras más. Su éxito fue tan grande que en 2023 se confirmó que la banda tendría su propia película biográfica titulada 'Disco, Ibiza, Locomía'.

PUBLICIDAD

Historia de grupo Locomía será retratada en la película 'Disco, Ibiza, Locomía': fotos muestran cómo lucirán los integrantes

De acuerdo a la sinópsis de la página IMDb, esta mostrará los entresijos de la cultura de club, la vida de los integrantes de Locomía, sus problemas personales, la época dorada de las discográficas y la explosión de la música latina en Miami.

Imagen @deaplaneta / Instagram



La cinta dirigida por Kike Maíllo y producida por Kiko Martínez será protagonizada por actores reconocidos como el mexicano Alejandro Speitzer , Jaime Lorete, reconocido por su papel como 'Denver' en la serie 'La Casa de Papel, Alberto Ammann, Ivan Pellicer, Pol Granch, Javier Morgade, Albert Baró, Gonzalo Ramírez, Eva Llorach y Blanca Suárez.

El rodaje se llevó a cabo en Barcelona y Tenerife, pero lo mejor de todo es que el estudio de cine y televisión DeAPlaneta compartió las primeras imágenes de lo que será 'Disco, Ibiza, Locomía'.

En ellas se puede ver a todos los actores dentro de sus papeles y esta primera impresión da la sensación de que trajeron de vuelta con éxito la vibra ochentera y noventera. A la par muestra que los integrantes de Locomía harán sus icónicas coreografías con abanicos, lo cual seguramente será todo un espectáculo.

Imagen @deaplaneta / Instagram



Los fans inmediatamente reaccionaron en los comentarios de la publicación con entusiasmo al ver las imágenes, las cuales prometen que la película cuidará hasta el más mínimo detalle de la historia del grupo.

"Esperando el estreno", "No puedo más quiero verla ya", "Qué fantasía de vestuario", "Qué emoción cada vez más cerca de verla", "Es que ya dan ganas de verla, emoción del alma,Viva Locomía", "Todo luce perfecto, amo todo, pero más los vestuarios", "Espero mucho de esto no nos decepcionen porfa", "Desde lo estético me mola como han captado el concepto visual. Espero que la película llegue ya", "Qué ganas de verla" o "Ya me vi bailando las coreografías en el cine", es lo que opinaron al respecto.

¿Cuándo se estrena la película

'Disco, Ibiza, Locomía'?

'Disco, Ibiza, Locomía' será estrenada el 19 de abril en España y se desconocen las fechas oficiales para países como México, Argentina o Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Por el momento, tampoco se ha lanzado un tráiler oficial de la película por lo cual solo queda esperar un poco más.

Imagen @deaplaneta / Instagram



¿Tú qué piensas de las fotos? Dinos en los comentarios.