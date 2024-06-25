"No, Riley, espérate a que...": Los memes con los que Internet le advierte de lo peor de ser adulta

Video La escena post-créditos de 'Intensamente 2' explicada: ¿Cuál es el secreto más oscuro de Riley?

El éxito de ‘Intensamente 2’ es innegable. Con apenas un par de semanas en carteleras de cine, la producción de Pixar ya se convirtió en la película más taquillera del año, hasta el momento.

Además de su recaudación en boletos, la cinta se ha convertido en todo un fenómeno viral, con cientos de fans preguntándose en redes sociales sobre el significado de la escena post-créditos, deseando saber más detalles ocultos de la cinta y hasta creando memes sobre la protagonista.

“No, Riley, y espérate…”: ¿qué significa la frase viral en redes sociales?

Riley es la protagonista de ‘Inside Out’. En la secuela, ya tiene 13 años y, en plena adolescencia, sus emociones se vuelven más complejas, llevándola a tener una que otra crisis.

La frase viral “No, Riley, y espérate…” hace referencia a las dificultades que el personaje tuvo que enfrentar en la segunda película, pero a modo de advertencia. Una forma de avisarle que habrá cosas aún más complicadas en su futuro.

'Inside Out 2' Imagen Walt Disney Pictures/Pixar Animation Studios

Los mejores memes de “No, Riley, y espérate…”

La frase viral se usa para comentar esas dificultades que la mayoría de las personas atraviesan a lo largo de la vida, desde desamores hasta los ‘traumas’ que generan mayores responsabilidades.

Algunos de los memes de “No, Riley, y espérate…” relatan situaciones de tensión que muchos han vivido, pero que, pasado el momento, generan mucha risa.

"No, Riley, y espérate...": los memes que dejó 'Intensamente 2'. Imagen X (Twitter)



No obstante, algunos internautas también aprovecharon la tendencia para ‘desahogarse’ de esos males de amores. La sorpresa fue que muchos se sintieron identificados con tales escenarios.

"No, Riley, y espérate...": los memes que dejó 'Intensamente 2'. Imagen X (Twitter)



Por ello, no es difícil imaginar que la protagonista de ‘Intensamente 2’ pudiera vivir algo parecido.

"No, Riley, y espérate...": los memes que dejó 'Intensamente 2'. Imagen X (Twitter)



Los internautas no solo advirtieron a Riley de corazones rotos, sino de todo tipo de dramas personales.

"No, Riley, y espérate...": los memes que dejó 'Intensamente 2'. Imagen X (Twitter)



Y ni hablar de situaciones más complejas a las que se pueda enfrentar cuando ya no sea una adolescente, sino una adulta con responsabilidades que cumplir y cuentas por pagar.

"No, Riley, y espérate...": los memes que dejó 'Intensamente 2'. Imagen X (Twitter)



Quizás la lección más difícil que el Internet tiene para Riley es muy parecida a la de la película ‘Intensamente 2’: que el manejo de las emociones se vuelve un poco más complejo conforme uno crece.

"No, Riley, y espérate...": los memes que dejó 'Intensamente 2'. Imagen X (Twitter)