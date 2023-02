Alejandro Speitzer en controversia por lucir su piel más oscura en una serie: así respondió

En el pasado, Alejandro Speitzer ha dado mucho de qué hablar con su estilo a la hora de vestir (especialmente cuando posó con un ‘crop top’ para una revista).

De igual manera, los rumores sobre su vida romántica han acaparado titulares.

Sin importar los dimes y diretes a su alrededor, el actor de ‘Aventuras en el tiempo’ (telenovela que puedes ver gratis en ViX) ha optado por enfocarse en sus nuevos proyectos para la pantalla chica.

Ahora, precisamente uno de sus papeles lo puso en medio de una nueva polémica.

Fans y colectivo antirracista señalaron a Alejandro Speitzer por lucir una tez más oscura en serie

El histrión de 28 años protagoniza ‘La cabeza de Joaquín Murrieta’, una serie de Primer Video que busca contar la historia del popular bandolero mexicano que robaba oro y otras posesiones preciadas a los mineros estadounidenses para repartirlas entre los campesinos mexicanos.

Por ejemplo, en la publicación de Instagram en la que compartió el tráiler de la misma hubo algunos comentarios que lo acusaban de hacer ‘brownface’ o de haber pintado su tez para interpretar el personaje.



El colectivo Poder Prieto, que busca erradicar el racismo y abrir las puertas de la representación a pieles más oscuras en cine y televisión mexicanos, también se pronunció al respecto.

El pasado 5 de febrero, retomó un tuit que señalaba a la productora de hacer “brownface descarado” y añadió:

“Que bien que @PrimeVideoMX ya se unió a la lucha antirracista, ‘¿Quieren morenos? ¡Pues los pintamos!’”.

Alejandro Speitzer respondió a señalamientos por lucir tez más oscura en una serie

Al respecto, el también actor de ‘Rayito de luz’ (telenovela que puedes ver gratis en ViX) fue cuestionado por la prensa en la premiere en México de la producción.

“(Es) un personaje que está expuesto al sol, lleno de tierra, como todos los personajes de la serie, un campesino”, explicó sobre por qué el tono de su piel se ve más oscura en la pantalla.



Añadió que está en “total desacuerdo” con los señalamientos de hacer ‘brown face’ puesto que “ellos (quienes lo acusaron de ello) tampoco” han visto ‘La cabeza de Joaquín Murrieta’.

En ese sentido, reiteró que “no saben de dónde es el personaje, no saben su historia, les cuento que los personajes están en 1850, llenos de tierra, expuestos al sol… Ahí está la respuesta”.



Cambiando de tema, un reportero le preguntó si había alguien en su vida que le ayude a “mantener los pies en la tierra”.

“La realidad es que no he pasado por ese lugar. Llevo haciendo esto desde muy niño y tengo muy claro dónde estoy, lo que me ha costado y el agradecimiento que tengo hacia ustedes (a prensa), hacia la gente que me sigue. Yo hago esto porque es mi pasión”.



Sobre sus próximos proyectos, Alejandro Speitzer adelantó que se mudará por un tiempo a Colombia para trabajar en una película.



Cuéntanos en los comentarios, ¿qué piensas tú sobre la controversia del color de piel de Alejandro Speitzer en ‘‘La cabeza de Joaquín Murrieta’?

