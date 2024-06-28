Este hombre es igualito a Miranda Priestly: hasta fue a un desfile de modas y se volvió viral

Video Anne Hathaway tuvo que bajar de peso para 'El diablo viste a la moda'y otros secretos de la película

Gracias a la exposición de las redes sociales, hemos encontrado dobles de celebridades que, más bien, parecen sus gemelos perdidos. Si bien, también hay quienes parecen los ‘clones’ de personajes de la cultura pop. El último en captar la atención de Internet fue Alexis Stone, quien revivió a la malvada Miranda Priestly de 'El diablo viste a la moda'.

Alexis Stone se convierte en Miranda Priestly de 'El diablo viste a la moda'

El pasado 26 de junio, se llevó a cabo la pasarela de Balenciaga en la Semana de la Moda de París. De entre los invitados, destacó una: nada más y nada menos que la malvada jefa de Andy en ‘El diablo viste a la moda’.

La presencia de Miranda Priestly fue posible gracias a la drag queen Alexis Stone.

Alexis Stone como Miranda Priestly de 'El diablo viste a la moda' Imagen Getty Images



La también artista de efectos especiales llegó al desfile caracterizada como a editora en jefe más famosa del cine: con una falda lápiz, una camisa con un gran moño, una gabardina y su icónica melena blanca peinada de lado.

En entrevista con ‘British Vogue’, Alexis Stone comentó que Denma, el director creativo de Balenciaga, aprobó su look y hasta “estuvo involucrado desde el principio”.

También confesó que originalmente habían planeado este tributo a Miranda Priestly para la MET Gala 2024, sin embargo, “fuerzas superiores le prohibieron” concretar el plan, así que lo llevaron a la Semana de la Moda de París.

Para transformarse en el personaje de ‘El diablo viste a la moda’, Alexis Stone usó prostéticos, peluca y maquillaje especial. Un detalle que vale la pena señalar es que los lentes de sol que usó fueron los mismos que Meryl Streep llevó en la película, según dijo a ‘British Vogue’.

Alexis Stone como Miranda Priestly de 'El diablo viste a la moda' Imagen Getty Images



Eso sí, el proceso no fue nada sencillo: tomó alrededor de 3 meses juntar todos los elementos, afirmó a la revista.

En sus redes sociales, Alexis Stone compartió videos que mostraban a detalle cómo se transformó en Miranda Priestly, que sumaron millones de vistas y miles de comentarios aplaudiendo su talento.

¿Quién es Alexis Stone?

Alexis Stone es una drag queen y artista de efectos especiales. En años recientes, ha ganado popularidad por sus caracterizaciones de personajes de la cultura pop o celebridades, especialmente en shows de moda.

En ocasiones anteriores, se ha transformado en Shrek, la Cruella de Vil de Glenn Close o en la señora Doubtfire, interpretada por Robin Williams. De igual manera, se ha caracterizado como Madonna, Jennifer Coolidge, Barbra Streisand, Jessica Lange o Lana del Rey.

En redes sociales, suma millones de seguidores que están atentos de sus siguientes interpretaciones.