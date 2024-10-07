Los mejores memes del estreno de ‘Joker 2’, ¿por qué los fans no están contentos?

Video El final de 'Joker 2' explicado: la madre de Arthur es la villana y el tributo a otro Guasón

Cuando 'Joker 2' se anunció, los fans esperaban con ansias una nueva entrega de la historia de Arthur Fleck. Pero luego de su estreno a nivel mundial el 4 de octubre de 2024, ha desatado una ola de memes que tiene a sus seguidores divididos.

Los memes de 'Joker 2' no solo reflejan los problemas que sus fans ven en la trama, sino con el final que pocos entendieron por no ser lo que se esperaba en la historia de Arthur Fleck.

PUBLICIDAD

¿Cuál es la trama de 'Joker 2'? ¿Es la secuela de Joker una película musical?

La sinopsis oficial de 'Joker 2' ahonda sobre la trama de la película y admite que la música es importante en la secuela.

"En ‘Joker: Folie à Deux’, Arthur Fleck se encuentra internado en Arkham, a la espera de juicio por sus crímenes como el Joker. Mientras lidia con su doble identidad, Arthur no solo se topa con el amor verdadero, sino que descubre la música que siempre ha estado dentro de él".



Luego del estreno de ‘Joker 2’, el público se dio cuenta que, aunque el director Todd Phillips negó en varias ocasiones que la secuela fuera un musical, sí utiliza varias canciones para avanzar en la trama y mostrar las emociones y deseos de los personajes, lo que es la definición misma de un musical.

El hecho que ‘Joker 2’ se considere una película musical, desató gran parte de los memes que rondan en redes sociales sobre la secuela.

Imagen Warner Bros. Ent.

Los mejores memes de ‘Joker 2’ que muestran la decepción de sus fans

Tras conocer lo que pasó con Arthur Fleck en ‘Joker 2’, usuarios de Internet no se contuvieron al atacar la trama de la secuela y crearon una oleada de memes con críticas a lo que Joaquin Phoenix y Lady Gaga hicieron en pantalla.

#1

Muchos esperaban que las canciones tardaran en llegar...

Imagen X

#2

Otros estaban más que decepcionados de lo que pasó con Arthur Fleck en la secuela...

Imagen X

#3

Las predicciones sobre los números musicales estaban a la orden del día...

Imagen X

#4

Algunos hasta bromearon sobre las consecuencias de tener altas expectativas para el estreno de 'Joker 2'...

Imagen X

#5

Las reseñas eran tan malas, que estaban aconsejando que mejor usaran su tiempo en ver programas más exitosos, como 'La Casa de los Famosos México'...

Imagen X

#6

Y otros señalaron que parte del fracaso, era que Lady Gaga acapara la atención.

Imagen X

Las críticas a Joaquín Phoenix y Lady Gaga luego de ‘Joker 2’

Gran parte de los comentarios y memes que critican lo que pasó en ‘Joker 2’ tienen que ver con que la secuela sea un musical y no solo un drama psicológico como en la primera película.

PUBLICIDAD

Los memes de ‘Joker 2’ están enfocados en el supuesto que solo agregaron a Lady Gaga para cantar gran parte de la película, por lo que la trama perdió fuerza, se hizo muy tediosa para muchas personas que no gustan de los musicales y no encontraron relación entre los números cantados por Joaquin Phoenix y Lady Gaga.

También en muchos de los memes se criticó el final de ‘Joker 2’, pues lo que muchos fans veían como la continuación de la historia de Arthur con Harley Quinn en esta secuela que podría tener una tercera entrega para encontrarse con Batman, no sucederá por lo que pasó al final de la película.

¿Qué pasó al final de 'Joker 2'? El destino de Arthur Fleck y Harley Quinn que decepcionó a los fans

La última escena de ‘Joker 2’ muestra que Arthur Fleck recibe una visita y cuando está en camino, se encuentra con otro preso que le pide unos minutos para contarle un chiste. Pero cuando da el remate, el preso apuñala varias veces en el estómago a Arthur mientras se ríe y pasa a segundo plano para cortarse una sonrisa exagerada con el cuchillo.

Arthur empieza a desangrarse, cae al suelo y queda inmóvil, lo que marca su final como el Guasón en ese universo, pero hay otros que seguirán con ideas de anarquía aunque él no esté.

Harley Quinn no vuelve a ser vista luego de que se despide de Arthur en las escaleras, totalmente decepcionada de que el Guasón no quiera seguir más con la lucha y revueltas que desató en la primera película. Este final no fue del agrado de muchos fans, quienes lo llamaron una total decepción y hasta dijeron que no tenía sentido.

PUBLICIDAD

Para muchos otros, 'Joker 2' cumplió el cometido de ser una crítica a la sociedad obsesionada con figuras polémicas, y como varios usuarios en redes sociales lo señalaron, la película no se trata de Joker o Harley Quinn, sino sobre los problemas de Arthur.

Imagen X

¿'Joker 2' tiene escenas postcréditos?

Luego de que las películas de superhéroes de Marvel popularizaron el uso de escenas postcréditos para entrelazar historias, muchos esperaban que Joker 2 mostrara algo al final.

Pero al igual que la primera película de Arthur Fleck, Joker 2 no tiene escenas postcréditos, ya que el director Todd Phillips confirmó que no hay planes para una tercera entrega con Joaquin Phoenix, por lo que no tenía sentido mostrar más de un proyecto que no ocurrirá.

¿A ti qué te pareció la historia que se contó en ‘Joker 2’?