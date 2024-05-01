Sufre un accidente como el de 'Destino final 2' e internautas dicen "Nuevo miedo desbloqueado"

Video ¿Era suyo? Influencer destruye auto de lujo por hacer un baile viral y le llueven críticas

La saga de películas 'Destino final' ha provocado que millones de personas teman morir en un accidente aéreo, ser aplastados por una plataforma de vidrio o incluso por un tronco.

Aunque muchos podrían pensar que estas muertes solo son posibles en la ciencia ficción, un hombre vivió una experiencia similar al accidente mostrado en la película 'Destino final 2'. Te lo explicamos.

Hombre tiene accidente similar al de 'Destino final' y el video impacta en redes

A lo largo de la película se muestran diversas muertes horribles, y quizás una de las más recordadas sea aquella en la que un camión de carga transportaba enormes troncos de madera. Cuando la cadena que los sostenía se rompe, todos los troncos caen, uno de los cuales atraviesa el parabrisas de una patrulla, aplastando brutalmente al oficial de policía en el asiento del conductor.

Resulta que el usuario de TikTok @sergei_zz estuvo a punto de ser herido o incluso de morir de una manera similar. Por más insólito que parezca, un tronco atravesó su automóvil de la misma manera.

Según un video publicado el pasado 22 de abril, mientras viajaba por una carretera, aparentemente en Rusia, un tronco gigante se desprendió del camión que lo transportaba y quedó incrustado en el interior del automóvil, a centímetros de su asiento.

Imagen New Line Cinema y @sergei_zz / TikTok



Por un breve momento, la tragedia parecía inminente. Sin embargo, contra todo pronóstico, logró sobrevivir. Aunque el tronco no lo alcanzó directamente y sufrió heridas menores, su vida no estuvo en peligro. No obstante, la experiencia le dejó el susto más grande de su vida.

Al percatarse de lo sucedido, no dudó en sacar su celular para grabar el incidente y el tronco que aún permanecía atascado. Sin duda, si no hubiera capturado el momento, pocos habrían creído que estuvo a punto de sufrir una muerte al estilo de 'Destino final'.

"¡Destino final!", fue lo que comentó el afectado,mientras otra voz al fondo respondió ¡Literalmente!".

¿Cómo reaccionaron las redes al accidente estilo 'Destino final'?

El material se hizo viral con alrededor de 12 millones de vistas y dejó a los internautas más que espantados.

"El director de ''Destino Final': "Me llamaron loco"", "¿Quién en su sano juicio va detrás de un camión son ese tipo de carga? ¿qué no vio la película?", "Y la carretera se ve idéntica a la de la película, qué miedo", "Literal si no lo graban pienso que es broma", "Alguien no vio destino final y por poco y es su final", "Y me criticaban por decir que Destino Final era algo que podía pasar" o "De hecho hay una película que lo explica", fueron algunos.



Al final, algunos encontraron hilarante que, a pesar del daño que recibió el parabrisas, la radio continuara funcionando después del accidente automovilístico.



