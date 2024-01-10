Latinos captan extraño objeto en el cielo de Orlando: Internet no sabe si son ovnis o algo más

Video Los ovnis sí existen: todas las veces que el gobierno lo ha confirmado y cómo nos protege de ellos

Los supuestos ovnis y aliens parecen no dejar a Florida. Hace unos días, miles de internautas especularon que estaban viviendo una invasión extraterrestre en Miami y, ahora, surgen videos de extrañas luces en el cielo de Orlando. Esto es lo que se sabe al respecto.

Videos de extrañas luces en el cielo de Orlando se hacen virales en redes sociales

La noche del 28 de diciembre de 2023 fue diferente a otras para Orlando. Sin explicación aparente, en el cielo se pudo apreciar una especie de nube naranja que, inicialmente salió disparada hacia arriba para después bajar y, por último, desaparecer en el aire.

Al menos así quedó registrado en las cámaras de algunos testigos que, atónitos, se preguntaban de qué se trataba dicho fenómeno y después recurrieron a las redes sociales para encontrar respuestas.

“¿Ovnis? Nadie entiende lo que hay ahí (...) O sea, siempre dicen que tipo los ovnis aparecen en Estados Unidos y es como una burla, pero esto está cayendo”, se le escucha decir a un joven latino en un video que muestra el fenómeno.



El clip, aseguró, lo tomó mientras visitaba Universal Studios. Otras personas coincidieron en que la nube luminosa y naranja apareció en la misma área.

No obstante, un internauta aseguró que también lo pudo ver desde St. Petersburg.

Internautas hacen teorías sobre qué eran las extrañas luces en el cielo de Orlando

Los videos del supuesto OVNI no tardaron en desatar todo tipo de teorías en redes sociales, especialmente después de que uno en particular se hizo viral en TikTok.

Muchos, se inclinaron por ideas de conspiración, como:

“Proyecto Blue Beam”, “Es una bruja”, “Es una medusa espacial”, “El gobierno nos oculta algo” o “En los montes se les conoce como brujas”.



No obstante, otros tantos pensaron en opciones menos sensacionalistas:

“Es paracaidismo nocturno”, “Puede ser la explosión de una supernova a años luz”, “Es un meteorito pequeño, lo que pasa es que se desintegra en la atmósfera”, “Lanzaron un cohete”, “La estación espacial de la NASA para lanzamientos está a unos kilómetros de Orlando, podría decir que es un cohete traspasando la atmósfera”, “Una estrella fugaz”.



En medio de estos, tampoco faltaron quienes se tomaron la situación con un poco de humor, haciendo comentarios tipo:

“Era yo probando mi nuevo jetpack, una disculpa”, “Obviamente es Santa Claus llegando tarde con todos los regalos que no me llegaron”, “Gokú regresó de su entrenamiento” o “La gente todo lo que ve en el cielo dice que son ovnis”.



Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han explicado qué fue lo que tantas personas vieron en el cielo de Orlando. Si bien, el 28 de diciembre pasado Space X sí llevó a cabo el lanzamiento de un cohete desde Cabo Cañaveral, a unas 60 millas de Orlando.

Cuéntanos en los comentarios si alguna vez has visto luces parecidas a las que se aparecieron en Orlando.