Captan presunto ovni en plena transmisión en vivo de un noticiario: video genera intriga en TikTok

En los últimos días los ovnis y extraterrestres han sido tendencia después de que extrabajadores del gobierno americano aseguraron ante el Congreso que estos seres sí existen y además, hay evidencia de ello.

Registran supuesto avistamiento de ovni en Perú: video causa polémica en redes

Esto generó impacto inmediato en redes sociales y ahora, al parecer se grabó a un ovni a plena luz del día de la manera menos esperada.

Todo ocurrió el pasado 22 de julio cuando se compartió en YouTube un clip donde se muestra cómo un periodista en Perú, que estaba realizando una trasmisión en vivo, comenzó a informar sobre la actividad volcánica del cráter Ubinas ubicado en Arequipa, pero de pronto se hace visible en el cielo lo que parece un objeto no identificado.

Al dar los datos relacionados con el volcán de la nada salió el aparente ovni, el cual aparecía y desaparecía de manera constante, como si tratara de camuflajearse con el cielo.

Las imágenes sorprendieron a los televidentes y a los usuarios de Internet, pues no es nada común que estos objetos aparezcan cuando se está realizando un enlace en vivo.

El material se viralizó en las distintas redes sociales e inició un intenso debate sobre si era real o no, pues en otras partes de América Latina también se habían registrado supuestos platillos voladores cerca de algunos volcanes como el Popocatépetl.

"Lo raro es que parpadea, qué miedo", "Si confirmaron en EUA que los aliens existen, ya creo que todos estos videos son reales", "Yo sí creo que es real", "Y en plena transmisión en vivo","Una prueba más de que los aliens ya están en la Tierra","Se ve muy poco, pero definitivamente no es algo de este mundo", "Esto me desconcierta", o "Lo sabía, son reales", fueron algunos comentarios al respecto.



Otros quedaron convencidos de que solo se trataba de una nube más en el cielo y en realidad no era un ovni.

"Solo es una nube", "Yo no vi nada raro en el video", "Pues no la considero como una prueba sufuciente", ¿Por qué dicen que es un ovni? a mi se me hace que era la pantalla de la cámara que dio ese efecto como de parpadeo", "Hasta no ver un buen video para mi los aliens no existen", "Esto no prueba nada" y "Nunca los graban con buena calidad, seguro no es", es lo que comentaron del tema.



Por el momento el canal de noticias que grabó lo ocurrido o el periodista que salió a cuadro no han dado una declaración sobre el avistamiento.



