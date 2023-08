Aerolínea reproduce música de Taylor Swift en vuelos a CDMX y se arma la fiesta: todos cantaron

En Internet se han dado a conocer diversas historias que pasan en los vuelos de avión, como la de la mujer que fue felicitada por el piloto tras haber derrotado al cáncer , pero otro aeronauta se ganó el cariño de todos por amenizar un viaje de manera única, te explicamos.

Piloto pone canciones de Taylor Swift en avión y fans quedan encantados: videos explotan en TikTok

Taylor Swift se encuentra realizando su gira 'The Eras Tour' y el pasado 24 de agosto arribó a la Ciudad de México para dar 3 conciertos.

Muchas fans de la cantante que viven en diversos estados del país decidieron viajar a la capital en avión para cumplir su sueño de ver a su artista favorita y en un vuelo de Monterrey a CDMX realizado por la aerolínea VivaAerobús, un piloto decidió darles una sorpresa a todas las swifties a bordo.

Si bien el viaje transcurría de manera normal y los pasajeros estaban tranquilos, todo cambió de un momento a otro cuando en el avión pusieron en los altavoces canciones de Taylor Swift.

Al inicio todos quedaron sorprendidos, pero nadie se atrevía a cantar en voz alta hasta que el piloto, quien fue responsable de darle play a los tracks, animó a los pasajeros.



Fue así que en poco tiempo todas las swifties se manifestaron y corearon canciones como 'You Belong With Me' y 'Bad Blood'.

Las voces terminaron resonando por todo el avión y hasta se escuchaban silbidos al fondo, por lo cual todo se convirtió en una total fiesta.

Los diversos clips que capturaron el momento se hicieron virales en cuestión de horas. Los internautas expresaron lo sorprendidos que estaban por la unión que se formó en el avión y la alegría de todos.

"Ayy dios, esto es lo más parecido a Barbieland", "Si así se vive en el avión, no me imagino como será en el foro sol", "Bienvenidos a la CDMX Swifties", "Me sacaron una sonrisa, esto no se ve todos los días", "En estos momentos no estoy soportando", Solo quiero ser uno de ellos", "Qué buenas vibras de todos los pasajeros", "Hasta se me puso la piel chinita", "Amé la interacción me hubiera encantado ir en ese avión", "Qué tierno momento, no puedo creer que haya pasado algo así" o "Qué suerte tienen algunos", es la manera en que reaccionaron.



Sorpresivamente los tiktoks provocaron lágrimas en aquellos swifties que no lograron conseguir boleto para alguno de los esperados conciertos.

"se me metió un * no voy a ir * al ojo", "Yo debería estar ahí disfrutando ese momento con todas ellas", "¿Por qué estoy llorando?", "Ay se me salió mi lagrimita porque me recordaron que no voy a ir", "No voy a llorar, no voy a llorar", "Como swiftie me hicieron llorar esa unión me encanta", "Hasta lloré de felicidad nada más de verlas a todas", "Soy el swiftie que no irá al The Eras Tour porque vive al día y no se puede dar el lujo de ir a un concierto, sí estoy llorando" y"Aquí llorando", es lo que comentaron al respecto.



Por último, aquellos que no son fans de Taylor y vieron cómo la pasaron los swifties en el avión les desearon mucha suerte para el concierto.

