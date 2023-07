Pilotos felicitan durante un vuelo a mujer que venció al cáncer y el video te hará llorar

Otra persona que decidió exponer una historia muy sentimental fue Melanie Gutiérrez, quién compartió con Internet la difícil situación en la que estaba su mamá Laura.

Mujer vence el cáncer y recibe felicitaciones en avión: el video se hace viral

Ella fue diagnosticada con cáncer de estómago y tras un largo tratamiento el cual debilitó su cuerpo, el pasado 16 de julio confirmó que por fin se había recuperado por completo.

En el video se observa a una enfermera del hospital donde estuvo internada explicando que Laura se encontraba libre de dicha afección ante los doctores y pacientes, quienes le dieron un fuerte aplauso.

Después, la señora siguió la tradición y tocó la campana del nosocomio para celebrar que su salud regresó por completo.



Si bien este clip no resultó ser tan popular, el que sí lo fue es uno al cual tituló: "Lo lograste mamá, que el mundo entero sepa que eres una grande".

Dentro, se muestra que Melanie organizó una sorpresa para su mamá y esa fue que al tomar un vuelo en avión pidió que los pilotos anunciaran mediante los altavoces que ella ya no tenía cáncer.

Fue así como grabó el mensaje de la tripulación y la reacción de su mamá al escuchar las palabras de aliento, las cuales pusieron una sonrisa en su rostro de inmediato.

"Para la pasajera que se encuentra en el asiento 13 alfa, la señorita Laura Mejías Contreras, quien hoy finalizó su tratamiento contra el cáncer ha sido de alta y ha ganado esta dura batalla en la que ha enfrentado toda su familia y con angustia que nos imaginamos ha tenido", es lo que comenta uno de los miembros de la cabina.



Tras dar el conmovedor mensaje los sobrecargos y demás pasajeros le regalaron una fuerte ola de aplausos, además de palabras de felicitación.

El material obtuvo más de 2 millones de vistas hasta el momento y resultó ser tan emotivo que los internautas confesaron que las lágrimas se hicieron presentes en sus rostros.

"Aquí llorando por desconocidos", "De haber estado en ese vuelo hubiera estado llore y llore como ahorita", "Qué lindo ver cómo un gesto de empatía puede entregar felicidad en un momento tan difícil , ame su carita de sorpresa y alegría", "Ay, me emocioné tanto que lloré", "No estoy llorando, tú estás llorando", "Uff, lloro de alegría y no la conozco, enhorabuena campeona" y "Este video me hizo feliz", resultaron ser algunos de ellos.



Gracias a dicho TikTok las personas le han pedido a la autora que cuente un poco más sobre la historia de su madre para conocerla mejor.

