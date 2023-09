Allá en tu aldea godín tóxica: los peores ambientes laborales que han vivido internautas

En los casos más extremos, los ambientes laborales tóxicos pueden llegar a las amenazas verbales y físicas. Una joven relató en Twitter que, en una ocasión, mientras se desempeñaba como Ayudante A en un popular restaurante mexicano, “tenía un poco de cabello que se salía de la red y la cofia, cerca de la nuca. Un sous-chef me puso un cuchillo en el cuello y me jalo ese cabellito, diciendo que si se me volvía a salir, me lo cortaba con el cuchillo”.