'Dune 2' no solo se grabó en Medio Oriente: todas las locaciones en que rodaron la película

'Dune 2' no solo se grabó en el desierto y aquí conoceras la lista de países que formaron parte de los paisajes.

Tras una larga espera, 'Dune 2', la continuación de la adaptación cinematográfica del clásico de ciencia ficción de Frank Herbert, llegó a los cines con las actuaciones estelares de Timothée Chalamet y Zendaya, y hasta el momento mantiene una gran aceptación por parte del público.

Como su nombre lo indica, los paisajes desérticos son clave en la narrativa y estética de la película; no obstante, las dunas no fueron los únicos lugares donde se rodó la impresionante cinta y aquí te damos una lista completa.

Países donde se realizaron las grabaciones de 'Dune 2'

Emiratos Árabes Unidos

Conocido por sus impresionantes rascacielos que se alzan sobre el desierto, el país se caracteriza por su opulencia; sin embargo, más allá de sus relucientes ciudades, Emiratos Árabes Unidos alberga paisajes naturales de una belleza sublime, como por ejemplo el desierto de Abu Dabi, donde la mayor parte de las escenas de 'Dune 2' fueron filmadas.

Con sus vastas extensiones de arena, dunas y formaciones rocosas, este desierto resultó ser el escenario perfecto para las batallas y el desarrollo de la trama en general.

De acuerdo al portal 'Variety', el equipo de producción y los actores estuvieron alrededor de un mes en este lugar y se hospedaron en el lujoso hotel Qasr Al Sarab Desert Resort.

'Dune 2'
'Dune 2'
Imagen Warner Bros. Pictures

Italia

El diario 'Independent' reportó que una de las nuevas locaciones para 'Dune 2' fue Italia, específicamente en Altivole, Treviso, un pequeño municipio donde se albergó el hogar de la princesa Irulan y la casa Corrino.

La arquitectura del lugar le dio un toque excepcional de elegancia a las tomas y que además representa a este personaje, quien al parecer tendrá un mayor peso en la parte número 3 de la cinta.

'Dune 2'
'Dune 2'
Imagen Warner Bros. Pictures

Hungría

Parte de la producción de 'Dune 2' tuvo lugar en la ciudad de Budapest, Hungría, donde se utilizaron estudios de cine y sets construidos especialmente para recrear algunos de los escenarios más icónicos de la historia. Si bien no es un país conocido por sus paisajes desérticos, este lugar contribuyó a la creación de mundos imaginarios en otras producciones importantes como 'Blade Runner 2049' o 'Hellboy'.

'Dune 2'
'Dune 2'
Imagen Warner Bros. Pictures

Jordania

Además de los Emiratos Arabes Unidos, el desierto de Wadi Rum ubicado al sur de Jordania también jugó un papel importante para hacer creíble la historia de 'Dune 2' gracias a sus enormes cañones, valles áridos y las extensas llanuras de arena ofrecen un paisaje desolado que fue ideal para llevar a cabo las escenas que recrean el árido planeta Arrakis.

'Dune 2'
'Dune 2'
Imagen Warner Bros. Pictures


¿Ya conocías este dato curioso de 'Dune 2'? Dinos en los comentarios.

