Austin Butler revela lo difícil que fue grabar ‘Dune 2’: “Había gente que se desmayaba”

‘Dune: parte dos’ llegó a cines con las expectativas de los fans a tope. Por un lado, por las buenas críticas que recibió la película de Denis Villeneuve, y, por el otro, por los nuevos actores que se sumaron al reparto. Tal es el caso de Austin Butler, quien reveló lo intensos que fueron los días de rodaje.

Austin Butler reveló lo difícil que fue su primera semana en el set de ‘Dune 2’

En entrevista con ‘Entertainment Weekly’, publicada el 20 de febrero pasado, el actor detrás de Feyd-Rautha recordó lo difícil que fueron sus primeros días de grabación

“Hacía 110 grados (Farenheit, 43 grados Celsius) y hacía mucho calor”, relató.



Por si eso fuera poco, Butler “tenía puesta la calva y estaba entre dos escenarios de sonido que eran solo estas cajas grises de paredes de 200 pies (60 metros) y arena”, lo que hizo que el lugar se “volviera como un microondas”.

El vestuario tampoco le ayudaba: “Mi ‘outfit’ estaba hecho casi como de un material parecido al neopreno”, comentó en ‘The Graham Norton Show’.

Según relató el actor de 32 años, filmó su primera escena, en la que tiene una pelea en medio de una arena, en Budapest.

Las temperaturas eran tan altas que “había gente que se desmayaba por un golpe de calor”: “Y eso fue solo en mi primera semana”, dijo Austin Butler a ‘EW'.

El director de ‘Dune’, Denis Villeneuve, coincidió en que “ambas películas (la primera y segunda entrega), se hicieron en condiciones muy difíciles y es muy agotador para el cuerpo”.

En ese sentido, dijo a ‘Entertainment Weekly’, fue una “bendición” tener un descanso entre cada una, en vez de rodarlas de seguido, como se planteó en un inicio:

“Lo primero que pensé fue rodar ambas películas juntas, pero ahora creo que habría muerto. Fue realmente intenso y ver cómo reaccionó el mundo a la 'Primera parte' fue una inyección de energía positiva para regresar al desierto”.

Así se transformó Austin Butler en Feyd-Rautha Harkonnen para ‘Dune 2’

No solo fue el intenso calor lo que el histrión tuvo que soportar. Según ha asegurado en múltiples entrevistas, el proceso para caracterizarse como el villano de la historia de Frank Herber duraba 3 horas.

En su paso por ‘The Graham Norton Show’ comentó que no optó por no raparse porque ya tenía agendada la filmación de otra película después de ‘Dune’, así que el departamento de maquillaje le ponía una ‘peluca’ calva que empezaba desde sus párpados y cubría sus cejas y cabello.

Previo a la filmación de la cinta, Austin Butler vivió una transformación física en carne propia: subió “alrededor de 25 libras (poco más de 11 kilos) de músculo”, reveló a la revista ‘Esquire’.

Tal como hizo en ‘Elvis’, el actor prestó especial atención en la manera de hablar de Feyd-Rautha Harkonnen. Claro que, en ‘Dune: parte dos’ su acento se asemeja más al de su tío, el Barón Vladimir Harkonnen.

“Sentí que, debido a que creció con el Barón, éste sería una gran influencia para él en muchos sentidos. Entonces comencé a pensar en la forma en que habla, y en eso de estar vinculado a la persona que ves con más poder desde que eres niño, a quien terminas emulando de alguna manera”, comentó a ‘Entertainment Weekly’.



Pero, a diferencia de lo que vivió en la película biográfica del ‘Rey del rock’ y que le valió una nominación al Oscar, Austin Butler evitó meterse de lleno en el personaje:

“Tomé la decisión consciente de poner un límite. Me permitió tener más libertad entre la llamada a ‘acción’ y el ‘corte’, porque sabía que iba a proteger a todos los demás fuera del contexto de lo que estábamos haciendo”.



Dicha decisión vino del hecho de que Feyd-Rautha Harkonnen es un villano: “Sabía que no sería saludable para mi familia y mis amigos”.